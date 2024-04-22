Gölcük Belediyespor finale yükseldi

Gölcük Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı, Bolu'da düzenlenen Türkiye çeyrek final maçlarında yarı finallere yükseldi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi spora verdiği desteklerin meyvelerini alınan başarılar ile toplamaya devam ediyor. Gölcük Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı, Bolu'da düzenlenen Türkiye çeyrek final maçlarına katıldı. Karşılaştığı 3 rakibini yenen Gölcük Belediyespor şampiyon olarak finallere yükseldi.

İKİNCİ ŞAMPİYONLUK OKUL TAKIMINDAN

Spor alanında ilçede bir başka başarı Gölcük Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu Futbol Takımı’ndan geldi. Yalova’da düzenlenen yarı finallerde katılan futbol takımı, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Kazanılan şampiyonluk ile finallere yükselen takım okulda ve ilçede sevinç kaynağı oldu.

BAŞKAN SEZER TAKIMLARI TEBRİK ETTİ

İlçede spora yapılan yatırımların başarı getirmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük'ün gururu olan iki takımımızı da can-ı gönülden tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyorum” dedi.