Marmara ve Ege'ye toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji, Marmara ve Ege'ye toz taşınımı, Güneydoğu'ya kuvvetli fırtına, Doğu Karadeniz'e kar uyarısında bulundu. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Sinop, Bartın, Kastamonu çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ve Ege’de toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, İstanbul, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kütahya, gece Muğla ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz bölümünün, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneyi ile Sivas çevrelerinin, gece Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde il geneli, gece saatlerinde batı çevreleri yer yer yağmurlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, güneybatı kesimlerinde yağmur şeklinde olmak üzere; bölgenin güneydoğusu ile Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de fırtına; Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile sabah saatlerinde doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde geneli ile gece saatlerine kadar doğusu batı ve güneybatıdan 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren doğusu ile gece saatlerinde geneli güneyli yönlerden 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 2,5 ila 3,5 m; Görüş: Orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde güneyi 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinde 4 ila 6, gece kuzeyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu kuvvetli olmak üzere doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, sabah doğusu 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 4,0 m, Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batısında kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.