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KİGDER’den kadın girişimciler yararına konser

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER)  ile  Türkiye israfı Önleme ve Koruma Vakfı, ortaklaşa bir konser düzenledi KİGDER Başkanı Dr Sema KARAOĞLU'nun Şefliğindeki "Şarkılar Bizi Söyler"  Türk Sanat Müziği Konseri,  Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleştirildi

YAŞAM 22.04.2024, 09:41
KİGDER’den kadın girişimciler yararına konser

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER)  ile  Türkiye israfı Önleme ve Koruma Vakfı, ortaklaşa bir konser düzenledi. KİGDER Başkanı Dr. Sema KARAOĞLU'nun Şefliğindeki "Şarkılar Bizi Söyler"  Türk Sanat Müziği Konseri,  Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Konserden elde edilen gelir,  kadınlar yararına kullanılmak üzere Kayseri Hamdi Akın Mikrofinans Şubesi’ne bağışlandı

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER)  ile  Türkiye israfı Önleme ve Koruma Vakfı, ortaklaşa bir konser düzenledi.

Erciyes Kültür Merkezindeki konsere, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Vali yardımcıları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, belediye başkan yardımcıları siyasi partilerin temsilcileri, girişimci kadınlar ve birçok sanatsever katıldı.

Konser öncesi Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu açılış konuşması yaptı.KİGDER’in; kadınları her alanda güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Dernek Başkanı Sema Karaoğlu, “Kayseri’de yaklaşık 640 kadın, mikro krediden faydalanarak iş yapmaktadırlar. 2014 yılından bu yana kadınlara olan yardımlarımız sürüyor, bundan sonra da devam edecek” dedi ve konserin düzenlenmesinde ve kadınlara yapılacak olan bu destek faaliyetinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra ise Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül konuştu. Akgün de Kayseri Hamdi Akın Finans Şubesi’ne 2008 yılından bu yana girişimci kadınlara sağlamış olduğu desteklerden ötürü KİGDER'e ve DR. Sema Karaoğlu'na teşekkür etti.

Programda Kadın Girişimci Handan Köse de bir konuşma yaptı. Evden çalışma hayatına katıldığını ve üretime katkı sunduğunu belirten Handan Köse, konsere katılım sağlayan ve kadın girişimcilere yönelik bulunduğu desteklerden KİGDER Başkanı Karaoğlu’na teşekkür etti.Köse, mikrokredinin insanlara sağladığı faydalardan bahsetti.

Konuşmaların ardından konsere geçildi. Dr. Sema Karaoğlu şefliğinde KİGDER korosu birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi.

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