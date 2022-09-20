Kütahya'da UMER eğitimleri sürüyor
Kütahya'da Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi UMER'in başlattığı bilinçlendirme çalışmalarına yönelik eğitimler devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kısa adı UMER olan Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi, geleceğimiz olan çocuklar ve gençler için mücadelesini sürdürüyor.
Geçtiğimiz dönem ortaokullarda başlatmış olduğu ‘Madde Bağımlılığı ve Bağımlılık’ eğitimlerine başta Ağaçköy, Andız, Bölücek, Börekçiler, Paşamsultan, Perli ve Osmangazi mahalleleri olmak üzere bilinçlendirme çalışmalarına devam ederek, çocuklarımızın ilk eğitimlerini aldıkları, ilk rol model ve öğretmenleri olan anne ve babalara ‘Aile ve Madde Bağımlılığı’ eğitimi ile uyuşturucu bağımlılığına karşı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
Eğitim amaçlarının çocukların bilinçli ve duyarlı bir aile ortamında yetişmesi, sağlıklı, bilinçli ve bağımsız bireylerden oluşan toplum oluşturmak olduğunu kaydetti.
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