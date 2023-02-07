Kumbarasında biriktirdiği parasını Kızılay'a bağışladı

Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi iş birliğinde; depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını duyan minik Hayrunnisa Özmen, kumbarasında biriktirdiği paraları yardım noktasına getirerek bağışladı.KOCAELİ (İGFA) -Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Gölcük’te başlatılan yardım kampanyasına yardımseverlerin desteği 7’den 70’a artarak devam ediyor.

Dün başlatılan kampanyayı öğrenen Hayrunnisa Özmen adı minik yardımsever; kumbarasında biriktirdiği parasını, deprem bölgesindeki afetzedelere bağışladı.

Kumbarası ile birlikte Gölcük Belediyesi’nde oluşturulan yardım toplama merkezine gelen Özmen, kumbarasının içindeki tüm parayı nakdi bağış olarak, Kızılay'ın deprem yardımı hesabına yatırdı.