Konya Selçuklu'da TEKNO-SEL ziyareti

Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu yıl ilk kez düzenlenen Selçuklu TEKNO-SEL yarışmasını ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Geleceğin mühendislerinin, teknoloji liderlerinin yetiştirilmesi hedeflendiği TEKNO-SEL yarışmasının ikinci gününde de yarışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yarışmacıların heyecanının her gecen dakika arttığı etkinlikte; Mini Sumo, Yumurta Toplayan, Hızlı Çizgi İzleyen, Labirent Çözen ve Temel Seviye Çizgi İzleyen Robot yarışmalarında izleyiciler keyifli vakit geçiriyor. Ortaokul ve lise düzeyinde toplam 7 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada robot teknolojisi alanında proje geliştiren öğrenciler bilgilerini beceriye dönüştürüyor.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde devam eden organizasyonu ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hem yarışmada ter döken öğrenciler ve takımların heyecanına ortak oldu. Yarışmaları takip eden Başkan Pekyatırmacı ve beraberindeki heyet Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi, T3 Vakfı Konya Şubesi, üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların stantlarını ziyaret etti, yapılan projeler hakkında bilgi aldı.

Başkan Pekyatırmacı’ya ziyarette Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da şube ve okul müdürleri eşlik etti.

Selçuklu'da ilk defa Tekno-SEL yarışmasını yaptıklarını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte burada çok nitelikli bir organizasyonu gerçekleştirdikleirni söyledi.

96 okuldan öğrencilerimiz yarışmalara katılıyor ve kendi geliştirdikleri projelerini sunuyorlar. Kongre Merkezimizde hem balo salonunda, hem de fuaye alanlarında gençlerimiz bütün projelerinin anlatımlarını yaptıklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, "Burada dinlediğim projelerin içerisinde çok nitelikli çok yenilikçi, inovatif projeler var. Bunların hepsi günlük hayatta kullanabileceğimiz hem bizim hayatımızı kolaylaştıracak, hem verimliliği artıracak ve enerji kullanımı konusunda bize çok önemli faydalar sağlayacak projeler. Yine savunma sanayi ile ilgili veya şehircilikle ilgili çok önemli bize belki ön açacak güzel projeler oluşturmuşlar. Ben en başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve tüm ekibine teşekkür ediyorum böyle bir organizasyona önayak oldukları ve gerçekleştirilmesinde de büyük emekleri gayretleri olduğu için. Burada bulunan tüm öğrencilerimizi okullarımızı ve öğretmenlerimizi özellikle tebrik ediyorum. Burada yine üniversitelerimiz de var. Karatay ve Selçuk Üniversitelerimizin burada standları var ve bütün geliştirdikleri projeler ve ürünlerle birlikte burada yerlerini aldılar. Yine Bilim Sanat merkezlerimiz ve T3 Vakfımız burada. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsine kolaylıklar diliyorum yeni projeler geliştirmeleri anlamında. Elfatek firmamız burada gençlerimize yaptıkları çok önemli çalışmaları anlatıyorlar ve tecrübelerini aktarıyorlar. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tekno-SEL’i Selçuklu'da daha kapsamlı, daha yenilikçi, daha geniş bir şekilde devam ettireceklerini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, önümüzdeki süreçte Tekno-SEL programının inşallah şimdiden hazırlıklarını yapmaya başlayacaklarını kaydetti.