'Beyaz Eşya' 10 Mayıs’ta vizyonda

PRT Film’in merakla beklenen komedi filmi "Beyaz Eşya"nın afişi yayınladı. Yetenekli oyuncular Özge Yağız ile Burak Sevinç’in başrolleri üstlendiği bu eğlenceli yapım, 10 Mayıs Cuma günü sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yapımcılığını Fatih Ay’ın üstlendiği, PRT Film imzalı “Beyaz Eşya”da, sinema ve dizi dünyasının parlayan yıldızlarından Özge Yağız ile Burak Sevinç başrolleri paylaşıyor.

Aynı apartmanda yaşayan farklı karakterlere odaklan film, komik ve sürprizlerle dolu bir hikaye vadediyor. Hakan Eser’in yönettiği bu eğlenceli komedi, 10 Mayıs Cuma günü vizyona girecek.

“Beyaz Eşya” sıradan iki buzdolabının iki ailenin başına nasıl dertler açabileceğini eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Ferit Aktuğ, Sarp Bozkurt, Bahtiyar Engin, Aycan Koptur, Alper Baytekin, Metin Coşkun, Barış Başar, Sami Aksu, Ebru Şam, Ceren Taşçı, Cemil Şahin gibi birbirinden değerli isimleri de bir araya getiren yapımdan afiş yayınlandı.