Konutunuzu korumak için DASK tek başına yeterli değil

Konut ve iş yeri gibi tüm yapıları depreme karşı koruyan DASK hakkında önemli bir detaya değinen Sigorta Uzmanı Sumru Orak Güler, tam güvence için DASK ile birlikte mutlaka bir konut sigortası yapılmasını önerdi.

BURSA (İGFA) - Sumru Orak Güler Sigorta Aracılık Yönetim Kurulu Başkanı Sumru Orak Güler, DASK ve konut sigortası hakkında gözden kaçan detaylar hakkında önemli bilgiler verdi. Türkiye’nin gündeminden düşmeyen deprem gerçeği nedeniyle DASK’a olan bilincin arttığını dile getiren Güler, ancak DASK’ın konutu her riske karşı tam korumaya almadığını hatırlattı.

Bu noktada konut sigortasının devreye girdiğini belirten Güler, “DASK yalnızca deprem ve deprem sonrası meydana gelen sel, yangın gibi doğal afetler sebebiyle binada oluşan maddi hasarlara karşı güvence sağlar. Ancak konut sigortası hem ev hem de içerisinde yer alan tüm eşyaları kapsayan çok daha geniş kapsamlı bir güvence sunmaktadır. DASK belli bir miktara kadar geri ödeme güvencesi verirken, evin gerçek değerini güvence altına almak içinse konut sigortası gereklidir” dedi.