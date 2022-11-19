Komşular Günü'nü kahve eşliğinde kutlandı

17 Kasım Dünya Komşular Günü dolayısıyla Fatih Belediyesi Halklar İlişkiler Ofisi ekiplerince Fatihli komşulara kahve ikram edildi.İSTANBUL (İGFA) - Fatih halkıyla, çeşitli özel gün ve etkinliklerde sık sık ve özenle bir araya gelen Fatih Belediyesi Halkla İlişkiler Ofisi ekipleri, bu kez Dünya Komşular Günü’nü kutlamak üzere sahadaydı. Ekipler, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın; “Kahveniz bizden, komşunuzla keyfini çıkarmak sizden” mesajını içeren kutlama kartı ile birlikte komşularımıza kültüre 40 yıl hatırı olan Türk kahvesi ikramı gerçekleştirdi.