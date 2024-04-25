Aşkan Arı’dan ‘Engelli Bakım Evi ve Sosyal Tesisi’ müjdesi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, seçimler öncesinde açıkladığı projelerinden biri olan ‘Engelli Bakım Evi ve Sosyal Tesisi’ için hayırsever iş insanı Yiğit Can ile protokol imzaladıklarını açıkladı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Nevşehirlilere belediye imkanlarını kullanmadan Nevşehir’e kazandıracakları ‘Engelli Bakım Evi ve Sosyal Tesisi’ nin müjdesini verdi. Arı, seçim vaatleri arasında yer alan söz konusu proje için Konyalı hayırsever iş insanı Yiğit Can ile protokol imzaladıklarını belirterek kısa süre içerisinde projenin temelini atacaklarını duyurdu. Arı: “Söz verdiğimiz gibi, engelli kardeşlerimiz ile vakit geçireceğimiz, engelli çocukları bulunan ailelerimizin nefes almasına vesile olacak tesisimizin yapımı için ilk adımı attık. Çok yakında temelini atıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi.