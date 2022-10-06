Kocaeli'de İzmitli kadınlardan 10 bin adım

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ‘Dünya Yürüyüş Günü’nde Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kadınlara yönelik açık havada spor aktiviteleri organize etmeye devam eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, yaklaşık 100 kadının katılımı ile ‘Dünya Yürüyüş Günü’nde sağlık yaşam adına yürüyüş düzenledi.

SEKA Park’ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan yürüyüş organizasyonu sayesinde güzel havanın tadını çıkaran kadınlar hem sosyalleşti hem de spor yapma imkânı buldu. Katılımcılar yürüyüşteki 10 bin adım hedefini tutturmanın mutluluğunu yaşadı.

Gerçekleştirilen yürüyüş organizasyonlarında, kent yaşamında halk sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra kentsel hareketliliği de arttırarak vatandaşların yürümeye teşvik edilmesi hedefleniyor. Tüm İzmitlilerin davetli olduğu organizasyondan memnun kalan katılımcılar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.