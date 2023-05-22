İzmit'ten servis bekleyen emekçilere ikram

İzmit Belediyesi, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için duraklarda servis bekleyen vatandaşlara poğaça, meyve suyu ve sıcak çorba ikram ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde işe gitmek için servis ve otobüs bekleyen emekçilere ikramlarda bulundu.

İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mehmet Baştan, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ali Filiz, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam ve Nurullah Özer, işçilere içerisinde poğaça ve meyve suyu bulunan poşetleri ikram ederek ‘kolay gelsin' dileklerini iletti.

İzmit Belediyesi, Yeşilova’da ayrıca mobil ikram aracıyla vatandaşlara sıcak çorba ikramında da bulundu. Vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti