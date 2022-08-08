İzmir Çiğli'nin 'Pembe Misafierler'ine Los Angeles ödülü

İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından hazırlanan Türkiye’deki ilk flamingo belgeseli olan “Pembe Misafirler” belgesel filmi Los Angeles Belgesel Film Festivali’nde “En İyi Çevre Filmi” ödülüne layık görüldü.İZMİR (İGFA) - Çiğli sınırları içerisinde yer alan İzmir Kuş Cenneti’ndeki flamingoları, onların yaşamlarını, bölgenin flamingolara sunduğu imkanları ve Gediz Deltası’nın büyüleyici doğal güzelliğini anlatan “Pembe Misafirler” belgesel filmi, mücadele ettiği 10 uluslararası film festivali arasında ilk ödülünü Los Angeles Belgesel Film Festivali’nde aldı.

Yönetmenliğini Murad Mammadov ve Pelin Turgut, yapımcılığını Ahmet Utku Soylu, danışmanlığını ise Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dekanlığı’ndan Kuş Bilimci Gökçe Coşkun’un yaptığı belgesel filmi birçok film arasında “En İyi Çevre Filmi” ödülünü almaya hak kazandı.

Los Angeles Belgesel Film Festivali resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Filminizi festivalimizde sergilemek bizim için bir onurdu. Geniş bir kitle, kendi bölgesindeki bir sinemada filmleri izleyip hakkında yorumlar yaptı. Festivale sık sık katılan film profesyonelleri bu süre zarfında müthiş filminizi izlemekten ve hakkında yorum yapmaktan onur duydu” ifadeleri kullanıldı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, flamingoların sevdiklerine karşı oldukça koruyucu, duyarlı ve saygılı bir kuş türü olduğunu belirterek, "Bu filmle amacımız insanları doğayı ve vahşi yaşamı flamingolar aracılığıyla tanıtmak, insanlara doğayı sevdirmek, bu konuda farkındalık yaratmak ve yapılabilecekler konusunda harekete geçmekti” dedi.