İklim krizine karşı 1 milyon imza

Türkiye'de toplumun iklim kriziyle mücadele talepleri hızla artıyor. Bugüne kadar iklim mücadelesi için 100'lerce imza kampanyası başlatıldı ve bu kampanyaları 1 milyondan fazla kişi imzaladı.İSTANBUL (İGFA) - Türetim Ekonomisi Derneği ile sosyal değişim taleplerinin adresi Change.org Türkiye işbirliğinde yürütülen İklim Programı, iklim krizi ile mücadele için yürütülen kampanyaları bir araya getirdi.

IPCC raporuna göre, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerden biri tanesi Akdeniz Havzası ve Türkiye de bu bölgede yer alıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin bulunduğu konum itibari ile iklim değişikliği sebebiyle kuraklık, sel, aşırı sıcak hava dalgaları gibi afetlerden hali hazırda etkilendiğini ve gelecekte de bu afetlere karşı Türkiye’nin kırılganlığının artacağını öngörüyor.

2023 yılı verilerine bakıldığında, 2023 yılı, 1475 aşırı hava olayıyla Türkiye’de tüm zamanların en çok aşırı hava olayı yaşanan yılı olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında en tehlikeli ekstrem olaylar %38 ile şiddetli yağış ve sel, %23 ile fırtına, ile dolu, %6 ile yıldırım düşmesi, %6 ile şiddetli kar, %5 ile heyelan ve %2 ile hortum oldu. 2023 yılı ortalama sıcaklıkları, tüm bölgelerde uzun yıllar ortalamalarının (1991-2020) üzerinde gerçekleşti. 30 yıl önce 1300 civarı yangın çıkarken 2023 yılında 2579 adet yangın çıktı, bir önceki seneye göre 400’den fazla yangın yaşandı. Ayrıca, 2023, aynı zamanda, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl olarak tarihe geçti.

İKLİM AFETLERİ CAN VE EKONOMİK KAYIPLARA DA SEBEP OLUYOR

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu’na (ESCAP) göre 1970-2021 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen seller 2,8 milyar ABD doları zarara neden oldu, meydana gelen sellerde 758 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Türkiye’de yaşanan kuraklık nedeniyle ortaya çıkan zarar GSYH’nın %1,2’si olarak hesaplandı.

İklim krizinin etkileri halk tarafından da endişeyle karşılanıyor. İklim Haber ve KONDA Araştır­ma’nın yaptığı “Türkiye’nin İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercih­leri 2022” araştırmasına göre her 10 kişiden 8’i iklim değişikliği konu­sunda endişeli olduğunu ifade etti. Ayrıca, araştır­maya katılanların yüzde 78’i iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıktığını belirtti.

Türetim Ekonomisi Derneği & Change.org Türkiye İklim Programı Yöneticisi Yaz Güvendi, son 3 yılı aşkın süredir Change.org platformunda iklim krizi konusunda başlatılan kampanyalara gelen imza sayılarının 1 milyonu aştığını belirterek başta gençler olmak üzere her kesimden iklim değişikliğine karşı harekete geçme talebinin de arttığını vurguladı.