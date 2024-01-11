Hatay'da olumsuz havaya rağmen asfaltlamaya devam

Hatay Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarına rağmen şehrin her noktasında beton asfalt çalışmalarına devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, güvenli ve kaliteli ulaşımı sağlamak amacıyla altyapısı tamamlanan veya deforme olan yollarda yenileme, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Samandağ ilçesine bağlı Tomruksuyu Mahallesi Bedi Sabuncu Caddesi ve Defne ilçesine bağlı Koçören Mahallesi bağlantı yolunda beton asfalt çalışmaları öncesi zemin güçlendirme pmt serimine başlandı.

Kış aylarında da yıpranan ve trafik akışını tehlikeye atan bölgelerde tedbirler alan HBB ekipleri, iki yolda da kısa süre içerisinde uzun ömürlü asfalt çalışmalarına başlayacak.