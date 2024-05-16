“Başkan Yalçın bize özgürlüğümüzü verdi”

Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle üniteyi ziyaret eden bir grup engelli, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kendilerine böylesine güzel bir imkan sunduğu için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ve araçlarını tamir eden atölye çalışanlarına teşekkür eden Seda Karakaya, “Ben üniversiteye giderken araştırma yapıyordum ‘böyle bir hizmet var mı?’ diye. Karşıma Talas Belediyesinin yapmış olduğu bu hizmet çıktı. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Geçen sene aracım bozuldu. 2 ay vardı okulun başlamasına ‘acaba okula gidebilecek miyim?’ diye stres yapmıştım. Daha sonra bu hizmeti buldum ve başvurdum. Hemen geldiler, arabamı tamir ettiler. Sonrasında tekrar bozuldu ama korkmamaya başladım. Çünkü güvenebileceğim birileri vardı artık. Talas Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü arabalarımızı tamir etmekle kalmıyor bize özgürlüğümüzü veriyor, bize ellerimizi ayaklarımızı geri veriyor. Bu yapılan en büyük hizmet” diye konuştu.

“ÇOK DUA ALIYORUZ”

Kendisi de bir engelli olan atölye çalışanı Şeref Özel de yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler verdi.

Başkan Mustafa Yalçın ve atölye çalışanları olarak çok dua aldıklarını ifade eden Özel, “Bluetooth ile çalışan uzaktan kumandalı refakatçi kumandası yaptık. Ağır engelliler için yaptığımız bu sistemle engelli aracı, engellinin yanına çağrılıyor. Bunun yanında güneş paneli ile şarj olan aracımız var. Yaklaşık 6 saatte aküyü tam dolduruyor ve elektrik sorunu olmadan yoluna devam ediyor. Bir de herkesin bildiği mobil aracımız var. Bununla engellilerimizin evlerine gidip araçlarını yerinde tamir ediyoruz. Arızası büyük ise atölyemize getirip tamirini yaptıktan sonra tekrar evine teslim ediyoruz” diye konuştu.

1294 ARAÇ TAMİR EDİLDİ

Talas Belediyesi Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesinde faaliyete geçtiği günden bu yana toplam 1294 engelli aracı tamir edildi. İlk etapta Talas’ta yaşayan engellilere yönelik olarak açılan ünite, zaman içerisinde hem Kayseri merkez ilçeleri hem de uzak ilçelerden de talep almaya başladı. Türkiye’de başka hiçbir belediyede bulunmayan üniteye zaman zaman il dışından da talepler geliyor.