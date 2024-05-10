ETi Çocuk perdelerini açıyor

ETi Çocuk Tiyatrosu, yeni özgün oyunu “Bir Bilmecem Var Çocuklar” ile perdelerini açmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ETi Çocuk Tiyatrosu’nun yeni özgün oyunu “Bir Bilmecem Var Çocuklar”, çocukları keşif ve yaratıcılık dolu bir yolculuğa çıkarırken; kuşaklar arası bağları, doğru kullanıldığında internetin potansiyelini ve gizemleri çözme heyecanını iç içe geçiriyor ve akran zorbalığını da ele alarak çocuklara pozitif olmanın değerini öğretiyor.

ETi Çocuk Tiyatrosu’nun yeni özgün oyununun belirlenme sürecinde, aile ve çocuk yazarı Ömür Kurt tarafından 5-12 yaş aralığındaki odak grup çalışması ve literatür taraması ile elde edilen verilerde çocukların güncel duyarlılıkları, ilgi alanları, gündem konularının yanı sıra çeşitli temalar ve ana fikirler belirlendi. Çisenti Sanat’ın yaratıcı kadrosu ve akademik yaklaşımla değerlendirilip yine alanında uzman akademisyen Dr. İpek Wiesmann özenle kaleme alınan oyun, ETi Çocuk Tiyatrosu’nun özgün diliyle sahneye taşındı. Oyunda ayrıca yine odak grup çalışmasındaki çocukların slogan önerileri de şarkılarda kullanıldı.

75 BİN SEYİRCİYE ULAŞACAK

2024 yılı sonuna kadar Türkiye’nin dört bir yanında seyircileriyle buluşacak olan yeni özgün oyununu 150 defa sahnelemeye hazırlanan ETi Çocuk Tiyatrosu, yaklaşık 75 bin seyirciye daha ulaşmayı planlıyor. Bir Bilmecem Var Çocuklar, 11-12 Mayıs 2024 tarihlerinde ilk olarak TED Eskişehir Koleji Kültür ve Sanat Merkezi’nde seyircilerini selamlarken, halka açık gösterilerin salon kapasitesiyle sınırlı davetiyeleri de gösteriden beş gün önce ücretsiz olarak passo.com’dan temin edilebiliyor.

Dr. İpek Wiesmann’ın yazdığı, Ünsal Sicilli’nin yönettiği, proje danışmanlığını ise aile ve çocuk yazarı, gazeteci Ömür Kurt’un yürüttüğü Bir Bilmecem Var Çocuklar’ın müzikleri Caner Anar, dekor ve kostüm tasarımı da Evren Savaş tarafından yapıldı. Buse Doğan, Çağatay Varol, Gülşah Kağan, Toygun Elaldı ve Yiğit Çevik’in rol aldığı oyun, önümüzdeki yılda da çocuklarla buluşmaya devam edecek.