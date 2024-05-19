Türk moda endüstrisi sosyal uygunluğun ön saflarında

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Küresel tedarik zincirlerinde sosyal ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan The Social & Labor Convergence Program (SLCP), Türk tekstil sektöründeki paydaşlarla ikinci kez Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde bir araya geldi.

Sosyal uygunluk ve sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Uzun yıllardan bu yana yaptığımız çalışmalarla firmalarımız sürdürülebilirlik yönetimi ve karbon yönetimi, planlama ve üretim süreçleri, sosyal uygunluk kapasitelerinin güçlendirilmesinde büyük bir yol kat etti. İlk olarak 2019 yılında SLCP tanıtımına ev sahipliği yaptığımız bu eğitimin dördüncüsünü düzenledik. EHKİB olarak SLCP ile ortak çalışmalara ve iş birliğine her zaman hazırız. SLCP Doğrulaması Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri ‘Pazara Giriş Belgeleri’ arasına alındı. Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde sürdürülebilirlik, sosyal uygunluk konuları sektörümüzün en önemli meselelerinden biri ve müşterilerimizin de buna bağlı olarak sosyal uygunluk sertifikası talepleri olmaktadır.” dedi.

Başkan Sertbaş, “Ancak, sıkıntı da burada başlıyor; müşterilerimizin farklı sertifika talepleri sonucunda çok sayıda farklı denetim süreçlerinden geçmemiz gerekiyor. Bu durum zaman ve finansal açıdan önemli kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde hem markalara hem üreticilere getirdiği yük gittikçe artan sosyal denetimleri tek bir platformda toplayarak maliyetlerin azaltılmasını ve kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamak üzere başlatılan bir ortak girişim olan SLCP’nin burada gerçekleştirdiği etkinlik çok önemli. Sektör olarak çalışma koşullarına, etik konulara ve çevreye olan etkimize her zaman öncelik veriyoruz ancak firmalarımızın denetim yorgunluğuyla mücadelesi de önemli. Bu kapsamda SLCP’nin sektörümüze olumlu katkı sağlayan bir platform olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu.