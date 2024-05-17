'Astoria Grande' 4'üncü seferini yaptı

Türkiye kruvaziyer turizminde yüzler gülüyor. Camelot Maritime’ın işlettiği Astoria Grande Gemisi, 4. seferini tamamladı ve 3.420 yolcu sayısına ulaştı.İZMİR (İGFA) - Türkiye kruvaziyer turizmi 2024 yılına hızlı giriş yaptı. Masmavi denizleri, birbirinden güzel koyları, sahip olduğu kruvaziyer limanları ile Akdeniz Çanağı’nın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Türkiye’yi 2023 yılında 56 milyon 693 bin 837 turist ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre bu ziyaretçilerin 49 milyon 209 bin 180'i yabancı, 7 milyon 484 bin 657'i gurbetçilerden oluşmaktadır.

Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine baktığımızda kruvaziyer turizminde ocak, şubat ve mart aylarında Türkiye'ye 50 gemiyle 61 bin 113 yolcu geldiğini görüyoruz. 2011'in ardından 36 bin 232 yolcuyla 2024, bu dönemde mart ayında en çok yolcunun geldiği yıl olarak adını altın harflerle kruvaziyer turizmi tarihine yazdırmayı başardı” dedi.

ASTORIA GRANDE 4. SEFERİYLE 3 BİN 420 YOLCU TAŞIDI

Camelot Maritime’ın denizcilik alanında yatırım odaklı olduğunun altını özenle çizen Çavuşoğlu, “İşletmesini yaptığımız Astoria Grande gemimiz sezonun ilk seferine 23 Mart 2024 tarihinde Rusya’nın Sochi Limanı’ndan kalkarak başladı. 750 yolcu ile ilk seferini gerçekleştiren gemimiz İstanbul-Kuşadası-Alexandria (Mısır)-İzmir-Amasra limanlarına uğrayarak yolcularına hizmet verdi. Astoria Grande, şu an 4. seferini tamamlıyor. 4 seferde toplam 3.420 yolcu taşıdık” yorumunu kullandı. Cruises turizminin çok özel bir alan olduğunu ve kruvaziyer sektörüne yatırım yapılması gerektiğini her platformda dile getirdiği ifade eden Çavuşoğlu, 2024 yılında kruvaziyerde rekor yaşanacağını vurguladı.