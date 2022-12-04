Bursa Yenişehir'de duygulandıran jest

Bursa'da Yenişehir İlçe Stadı'nda çalışan Muhammed Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yapılan jest karşısında duygusal anlar yaşadı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle maç öncesi yapılan seremoni sonrası maçın hakemleri Murat Tan, Kağan Kızmaz, Ebru Ildız ve her iki takım oyuncuları Muhammed’e saha içinde hediye takdim ettiler. Maçı izleyen taraftarlar da Muhammed’i tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundular.

Muhammed Aydın, ‘Böyle bir şey beklemiyordum. Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği başkanımız Harun Sak organize etmiş. Çok mutlu oldum. Ben de bu vesileyle bütün engelli arkadaşlarımın Engelliler Gününü kutluyorum. Başta Belediye Başkanım Davut Aydın olmak üzere, Kulüp Başkanı'mız Serhat Savcı, Engelliler Derneği başkanımız Harun Sak, her iki takımın futbolcu ve teknik heyetleri, iş arkadaşlarım ve bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum’ dedi.

Yenişehir Belediyespor Başkanı Serhat Savcı da, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla böyle bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Maçın hakemi sağ olsun seremoni sonrası Muhammed kardeşimizi sahaya davet ederek gününü kutladı, ortaya güzel görüntüler çıktı. Her iki takım oyuncalarımıza ve hakemlerimize teşekkür ediyorum. Muhammed kardeşimizi hepimiz çok seviyoruz. Onun mutlu olması hepimizi mutlu etti" diye konuştu.