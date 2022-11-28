Bursa Osmangazi'de Şeb-i Arus gecesi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi ve Bursa Konyalılar Kültür, Yardımlaşma ve Derneği, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Hakk’a vuslatı olan Şeb-i Arus’un 749. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, 749 yıl önce hayata veda eden büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlediği Şeb-i Arus gecesi ile andı.

Bursa Konyalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen Şeb-i Arus programına Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Işık ve görsel sunumlarla duygu dolu anların yaşandığı gecede, ilahi ve kasideler okunarak dualar edildi. Anma gecesinde sahne alan sema ekibi ise renkli tennureleri ve dönüşleri ile Ayin-i Şerif’ icra etti. Semazenlerin performansı salondaki kişilerin adeta yüreğine işledi.

Geceye katılan AK Parti Bursa Muhammet Müfit Aydın, yaptığı konuşmada Mevlana gibi önemli şahsiyetlerin dünyadaki önemlerinin her geçen gün daha da artığına dikkat çekerek, “Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi maneviyatımızın ana unsurları olan şahsiyetleri, maneviyatımızın bu mihenk taşlarını iyi bilmek zorundayız. Hz. Mevlana, bizler için her biri için kitap yazılacak nitelikte olan öğütlerde bulunmuştur. Sevginin, hoşgörünün ve barışın mimarı Hz. Mevlana’nın hayatını, düşüncelerini ve manevi dünyamızı zenginleştiren felsefesini iyi bilmeliyiz. Verdiği öğütleri hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız” dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner de, zamanın Mevlana’yı anlama zamanı olduğunu ifade ederek yaptığı konuşmasında, dünyanın hoşgörüye, iyiliğe ve barışa en çok ihtiyacı olduğu bir dönemde ömrünü hoşgörü, sevgi, aşka adamış Mevlana’nın dünyaya rehber olan felsefesini tüm gönüllere taşımak da bizim en büyük görevleri olduğunu söyledi.

Mevlana’nın sözleri ile konuşmasına başlayan Bursa Konyalılar Kültür, Yardımlaşma ve Derneği Başkanı Musa Bozkurt da, Allah sevgisini, hoşgörüyü, hiçliği, İslamiyet’i herkesin anlayabileceği şekilde şiir ve hikaye ile anlatması O’nun büyük bir İslam alemi olduğunu gösterdiğini kaydetti.