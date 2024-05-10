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Bakan Göktaş: Saldırılar kabul edilemez!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail’in Refah’a yönelik kara saldırısı başlatmasına tepki göstererek, saldırıları kabul edilemez olarak nitelendirdi

GÜNDEM 10.05.2024, 11:47
Bakan Göktaş: Saldırılar kabul edilemez!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail’in Refah’a yönelik kara saldırısı başlatmasına tepki göstererek, saldırıları kabul edilemez olarak nitelendirdi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıda Filistin’de yaşanan trajedi başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

İsrail’in saldırılarını insani bir felaket olarak nitelendiren Bakan Göktaş, Filistin’de kalıcı ateşkes sağlanması ve akan kanın bir an önce durdurulması gerekliliğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin, İsrail’in ateşkesi kabulü ve Filistin’e insani yardımların arttırılması konusundaki çağrılarını hatırlatan Göktaş, “İsrail’in Gazze’nin diğer bölgelerine yaptığı gibi Refah Sınır Kapısı’na olan saldırıları da kabul edilemez” diye konuştu.

Bakan Göktaş görüşmede Türkiye’nin İsrail’e ticari ambargo başlattığını ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’na açtığı soykırım davasına müdahil olacağını da söyledi.

Filistin’in haklı davasını tüm dünyaya duyurmaya kararlı olduklarını belirten Bakan Göktaş, “Anneler Günü vesilesiyle Filistinli kadınların durumuna dikkat çekmek, Gazze’ye yönelik saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için diğer ülkelerdeki mevkidaşlarım ile uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerine bir mektup göndererek, harekete geçmeleri konusunda çağrıda bulundum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye getirilen Filistinlilerin de gündeme geldiği toplantıda Bakan Göktaş, “Savaş nedeniyle Filistin’den ülkemize getirilenler arasında 807 çocuk bulunuyor. Bunun içerisinde 2 çocuğumuz refakatsiz. Onları da Bakanlığımız koruması altına aldık. Tahliye edilen çocuklar eğitim, sağlık ve psikososyal destek hizmetlerinden yararlanırken, diğer tüm ihtiyaçları da karşılanıyor. Yetişkinler ise sık sık sağlık kontrollerinden geçiyor. Ayrıca misafir edilen Filistinli kadınlara da halk eğitim merkezlerimizde çeşitli eğitimler verilerek onların da psikososyal iyileşme süreçlerine katkı sunmaya çalışıyoruz.” dedi.

Toplantıda ayrıca Türkiye ile Mısır arasında Filistinli 200 çocuğun tahliyesine yönelik hazırlanan anlaşmaya da değinilirken Bakan Göktaş, söz konusu anlaşmanın Türkiye, Mısır ve Filistin’in yer alacağı üç taraflı bir iş birliği haline getirilebileceğini dile getirerek, Türkiye’nin her zaman Filistin’in yanında olmayı sürdüreceğini belirterek, iki Bakanlık arasındaki işbirliği imkanlarını artırmak için Filistinli Bakanı Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını da sözlerine ekledi.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ise Türkiye’nin Filistinlilere yönelik çalışmaları ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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