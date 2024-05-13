Bir annenin KAYMEK ile başarı yolculuğu

KAYMEK’te takı yapmayı öğrenip, kendi iş yerini açan 2 çocuk annesi Hacer Nur Sığırcı, ev hanımlarının adeta ayağına hizmeti getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim lokomotifi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) kurslarında eğitim alarak hayatına yön veren ve büyük başarılara imza atan 2 çocuk annesi, ev hanımı 41 yaşındaki kursiyer Hacer Nur Sığırcı, KAYMEK’te takı yapmayı öğrendi, kendi iş yerini açtı.

Kentte, mesleki eğitim ve kültür faaliyetlerinin lokomotifi konumunda olan ücretsiz hizmetleri ile ilgi gören KAYMEK, Başkan Büyükkılıç’ın sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği faaliyetleri kapsamında, vatandaşın yanında yer almayı sürdürüyor.

KAYMEK kurslarında eğitim alarak hayatına yön veren ve büyük başarılara imza atan kursiyerlerden Hacer Nur Sığırcı, başarı yolculuğunu anlattı.

KAYMEK’te takı yapmayı öğrenip, kendi iş yerini açan 2 çocuk annesi ev hanımı olan 41 yaşındaki Hacer Nur Sığırcı, KAYMEK’in Youtube kanalından yayınlanan röportajında yaptığı açıklamada, “Ev hanımıyım ama yeni dükkân açtım. Doğal taş, tespih ve gümüş üzerine. Türk Dili Edebiyatı mezunuyum. Zaten kurslar gitmeyi seven, kendini geliştirmeyi seven birisiyim” dedi.

“BİZ ORADA HAYALLERİMİZİ PAYLAŞTIK”

KAYMEK’in kalitesine vurgu yapan Sığırcı, şöyle konuştu:

“KAYMEK’e gelme serüvenimde uzun süredir taşlarla ilgileniyordum, bunu takıya, sanata dönüştürmek eksiğim vardı, araştırdım, evime çok yakın bir şekilde nasıl gidebilirim derken bunu KAYMEK’te gördüm. KAYMEK’in kaliteli oluşunu biliyordum. Alanında çok profesyonel olan hocamdan, arkadaşlarımdan çok memnun kaldım. Halen KAYMEK öğrencisiyim, hem kursuma hem de dükkânıma geliyorum. Biz orayı artık abla, kardeş gibi görüyorum, biz orada hayallerimizi paylaştık.”

Doğal taş önce merakla başladı, daha sonra bunu işe döktüm. Ücretsiz alabileceğiniz, herkesin evine, semtine yakın, profesyonel alabileceğiniz kurslara herkes gitsin. Sertifikasını alsın, ev hanımları evlerinde durmasınlar, bir şeyler üretsinler, insanlar tanısınlar.

“AYAĞIMIZA HİZMETİ GETİRDİ DESEK YERİDİR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a vatandaşlara böyle bir hizmet vermesinden dolayı teşekkürlerini dile getiren Sığırcı, “Sayın belediye başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum. O bu imkânları sağlamasa biz bu kursları göremezdik. Ayağımıza hizmeti getirdi desek yeridir” dedi.