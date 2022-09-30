Bursa'da uluslararası 'dini inançlar' çalıştayı

Bursa'da Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen, Uluslararası Çağdaş Türk Düşüncesinde Dini İnançlar Çalıştayı başladı.BURSA (İGFA) - Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’ndaki çalıştayın açılış töreninde konuşan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan insanların inançlarında zamanla ‘farklı kaynaklardan beslenerek’ yeni inanç akımlarının ortaya çıktığını söyledi.

Bu akımların birey üzerinde tesirli olduğunu bir nevi toplumu yeniden şekillendirdiğini belirten Kaya, “Yeni bir inanç gibi ortaya çıkıyor ve inananların ‘gelenekte var olan inanç anlayışından’ farklı noktalara savrulduklarını görüyoruz. Bu savrulmanın topluma bir takım maliyetleri var elbette. Özellikle din söz konusu olduğunda, inanç söz konusu olduğunda, çok şeyler söyleniyor-yazılıyor-çiziliyor. Yeni yeni akımlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu tür toplantılar, bu kapsamlı çalıştaylar ve akademik toplantıların yapılması çok önemli” dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Feridun Yılmaz ise belirli coğrafyada Batılıların yaklaşık 200 yıldır bir biçimde politik, iktisadi ve askeri hakimiyetinin söz konusu olduğunu söyledi. Bunun sadece hakimiyet ilişkisi anlamına gelmediğini ifade eden Yılmaz, “İnsanın doğasına yönelik olarak, aynı zamanda kendi içinde kendi krizini barındırdığını da görüyoruz” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin de çalıştayın ‘fikir teatisine, bilgi alışverişine ve beyin fırtınasına’ zemin hazırlayacağını söyledi.