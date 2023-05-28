Botanik Park’ta engeller aşıldı

Giresun Belediyesi çok önemli bir sosyal projeye daha imza attı ve Botanik Parka çocuk engellilerin kullanabileceği salıncaklar konuldu.GİRESUN (İGFA) - Geliştirilen proje ile birlikte; engelli bireylerin tekerlekli sandalyeleri ile sallanabilecekleri, özel tasarlanmış engelsiz salıncaklar Botanik Park’ta yer alan çocuk oyun alanına kuruldu.

Tekerlekli sandalye ölçülerine uygun olarak tasarlanan ve kişinin tek başına binmesini mümkün kılan salıncağı çocukların yanı sıra yetişkinler de kullanabilecek.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: “Çocuk oyun gruplarının bulunduğu alana engellilerin de yararlanabilmesi için özel salıncak montajı tamamlandı. Artık aileler, engelli çocuklarını burada rahatlıkla eğlendirebilecekler. İstediğimiz engelli çocuklarımızın diğer çocuklar gibi sallanmanın keyfini yaşaması.” dedi.

Salıncağın temini konusunda desteğini esirgemeyen Belediye Meclis Üyesi Dursun Öztürk’e ise teşekkür edildi.