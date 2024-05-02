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Başkan Ünlüce ilçe ilçe dolaşıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ilçe ziyaretlerine başladı Bu kapsamda Çifteler, Sivrihisar ve Beylikova’yı ziyaret eden Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları, ilçe örgütleri ile esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

YAŞAM 02.05.2024, 08:03
Başkan Ünlüce ilçe ilçe dolaşıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ilçe ziyaretlerine başladı. Bu kapsamda Çifteler, Sivrihisar ve Beylikova’yı ziyaret eden Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları, ilçe örgütleri ile esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ilçe ziyaretleri kapsamında Çifteler, Sivrihisar ve Beylikova’da bir dizi ziyaret turu gerçekleştirdi. Ünlüce’ye CHP İl Başkanı Talat Yalaz da eşlik etti.

Başkan Ünlüce ilk olarak Çifteler ilçesine gitti. Ünlüce, burada CHP Çifteler İlçe Başkanı Şükrü Keser ve ilçe yönetimi ile bir araya geldi. Ziyaret sonrası esnaf ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ünlüce bir süre sohbet ederek Çifteler Belediyesi’ne geçti. Başkan Zehra Konakcı ile makamında görüşen Ünlüce, gösterdiği seçim başarısından dolayı Konakcı’yı kutladı. Ünlüce, “Seçim öncesi ilk ziyaretimi Çifteler’e yapmıştım. Başkan olduktan sonra da ilk geldiğim yer yine Çifteler oldu. Halkımız yapılan hizmete çok önem veriyor. Vatandaş hizmetin değerini biliyor. Seçimi kadınlar kazandı.” dedi. Konakcı da Ünlüce’ye nazik ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek Büyükşehir Belediye Başkanlığı dolayısıyla tebrik etti ve iş birliği içerisinde çalışacaklarını kaydetti. Çiçek takdimi sonrası çektirilen fotoğrafla ziyaret tamamlandı.

Ünlüce ve Talat Yalaz’ın ikinci durağı ise Sivrihisar ilçesi oldu. İlk olarak CHP Sivrihisar İlçe Başkanı Faruk Ertaş, yönetim kurulu ve partililerle bir arayan gelen Ünlüce, “Tüm Sivrihisar halkına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü daha önce gösterilmemiş bir teveccüh gösterdiniz. Sivrihisar’da büyük bir umut yeşerdi. Sokak her zaman doğruyu söyler. Ben her geldiğim de onu hissettim. Belki az bir farkla olacaktı evet ama kazanacaktık. Herkesin elini sıkarsak, herkesin elini tutarsak, vatandaşımıza dokunursak karşılığını alırız. Hangi partiye oy verirse versin biz herkese karşı halkçı belediyecilik, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile hareket edeceğiz.” diye konuştu. CHP Sivrihisar İlçe Başkanı Ertaş da, “Sizlerin desteği sayesinde 74 yıl sonra kazandık. Çok mutluyuz. Hoş geldiniz.” dedi.

Ünlüce daha sonra Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’yi makamında ziyaret etti. Dökmeci’yi belediye başkanlığı dolayısıyla kutlayan Ünlüce, “Bugün ayrı bir mutlulukla Habil Başkana hayırlı olsun demek için geldik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Kapı kapı gezince, herkesin elini sıkınca sonuçları görmüş olduk. Habil Başkanın başarılı olacağına eminiz.” dedi.

Başkan Dökmeci ise, “Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Sizin yeriniz bizde hep ayrıydı, bundan sonra da sizinle çalışmak bize mutluluk verecek. Birçok projemiz var ve hayata geçirmek istiyoruz. Arkamda çok büyük bir destek var. Çok daha başarılı işlere imza atacağız. Ayşe Ünlüce Başkanımla birlikte Sivrihisar’ı daha ileri götürmek için el ele verip bunu ispatlayacağız.” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Habil Dökmeci’ye çiçek verdi. Dökmeci de Başkan Ayşe Ünlüce’ye Nasreddin Hoca biblosu hediye etti.

Ziyaretin ardından belediye binasının giriş katında bulunan sanat atölyelerini ziyaret eden Ünlüce, kursiyer kadınlar ve eğitmenlerle bir araya geldi. Ziyaret çektirilen fotoğraflarla tamamlandı.

Başkan Ünlüce ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz, ziyaret turunun son durağında Beylikova ilçesinde CHP Beylikova İlçe Başkanlığı ve Beylikova Belediyesi’ni ziyaret etti.

Burada ilk olarak CHP Beylikova İlçe Başkanı Yusuf Baykara ve partililerle bir araya gelen Ünlüce, ilçe örgütünü seçim başarısı dolayısıyla kutladı. Ünlüce daha sonra Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak’ı belediye binasında ziyaret etti. Belediyede Ünlüce’ye tek kadın meclis üyesi Mualla Topçu Pekkal tarafından çiçek takdim edildi.

Burada konuşan Başkan Ünlüce, “Yıllar sonra Beylikova’da kazandığımız seçimi kutlamak ve önümüzdeki dönem için başarılar dilemek üzere buradayız. Beylikova’da hizmete devam ederken parti ayrımı yapmadık. Şimdi Hakan Başkanımızla birlikte çok daha kolay ve el ele çalışacağız. Sizlere hizmet etmek bizlere nasip oldu, hepinize teşekkür ederim.” dedi.

Karabacak ise Başkan Ünlüce’ye teşekkür ederek ilçenin gelişiminde hep beraber olunacağını belirterek, “Beylikova’mızı yıllar sonra kazandık. Büyükşehir Belediyemizin ilçemize yaptığı birçok yatırım var. Bu hizmetler şimdi Beylikova ve Büyükşehir iş birliğiyle daha da ileriye taşınacak. Vatandaşımıza en iyi hizmeti sunacağız.” diye konuştu.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretler çektirilen fotoğraflar ile tamamlandı.

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