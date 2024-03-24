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Başkan Seçer, Çocuk Meclisi toplantısına katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 Dönem Çocuk Meclisi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı

YAŞAM 24.03.2024, 10:00
Başkan Seçer, Çocuk Meclisi toplantısına katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi 1. Dönem Çocuk Meclisi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı.MERSİN (İGFA) - Konuşmasına Meclis Başkanı nezdinde tüm üyelere kendisini toplantıya davet ettikleri için teşekkür ederek başlayan Başkan Seçer, “Görüyorum ki Mersin’e hizmet etmenin bilinciyle ve şevkiyle çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Zaman zaman aldığım bilgiler doğrultusunda çalışmalarınızdan da haberdar oluyorum. Son derece önemli değerli çalışmalar yapıyor, kentimize değer katıyorsunuz. Bundan dolayı da sizleri kutluyorum. Sizlere Mersin adına teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimizin kent hakkında bilgilerinin geliştiğini, Mersin’in sorunlarına daha vakıf olduklarını ve bu konuda da kafa yorduklarını, çözüm ürettiklerini, yeni projeler konusunda çalışmalar sergilediklerini görüyorum” dedi.

Çalışmaları kapsamında ilçelerde sürdürdüğü programlarda Çocuk Meclisi üyelerinin zaman zaman kendisine eşlik ettiğini aktaran Seçer, “Umut ediyorum bundan sonra da Mersin’in her noktasında yaptığımız çalışmalarda sizlerin bizlere desteği olur” dedi.

 “Evlatlarımıza, demokrasi bilincini aşılamak için Çocuk Meclisi’nin devamını isterim”

Devlette devamlılığın esas olduğunu ve Meclisi üyelerden de Çocuk Meclisi’nin çalışmalarının devamlılığını arzu ettiğini dile getiren Seçer, “Devlet yönetiminde makamlar vardır ama makamı işgal edenlerin devamlılığı yoktur. Belli bir süre bir kişi görev yapar daha sonra bir başkasına bayrağı teslim eder. Görevi alanda görev süresi boyunca hizmetlerine devam eder. Şu anda belediye başkanınızım. Her hal ve şartta Mersin’de küçük yaşta çocuklarımıza, geleceğimizin umudu olan evlatlarımıza, demokrasi bilincini aşılamak için Çocuk Meclisi’nin devamını isterim” dedi.

Seçer, Meclis üyelerinin taleplerini yanıtladı

Konuşmasının ardından Çocuk Meclisi üyelerinden gelen talepleri dinleyen ve notlar alan Başkan Seçer, aktarılan istekler hakkında bilgi verdi. Okuma Salonu ve deniz temizliği talebi ile ilgili konuşan Seçer, “Mersin genelinde toplamda 12 adet okuma salonumuz var. Her geçen gün bunun sayısını da artıracağız. İlçelerimizde mümkünse her ilçemizde bir değil birden fazla okuma salonu olmasını arzu ediyoruz. Dikkatimi çeken bir diğer konu, deniz ve çevre temizliği ile ilgili iki ayrı meclis üyemizden geldi. Bu konuda toplumu daha iyi bilinçlendirmek için Çocuk Meclisi’mizin de katkılarıyla, özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımıza, çevre temizliği ve deniz temizliği bilincini aşılayacak bilgilendirme toplantılarının yapılmasını istiyorum” sözlerine yer verdi. 

İklim ve Sıfır Atık dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni çok önemsediğini de sözlerine ekleyen Seçer, “Buradan velilerimizi de haberdar etmek istiyorum. 29 Ekim’de açtığımız Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni şu ana kadar 60 bine yakın çocuk ziyaret etti. Yaklaşık 120 deney atölyesi, Türkiye’nin en büyük planetaryumu ve uzay teleskopunun olduğu izleme odası var. Mutlaka çocuklarımızın oraya gitmesini arzu ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Çocuk Meclisi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis üyeleri önergelerin okunmasının ardından komisyonlardan gelen konuları görüştü.

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