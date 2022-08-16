Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Yarışması sona erdi

Kayseri'nin Talas Belediyesi ve Hava Sporları Federasyonu iş birliği ile bu yıl 13.’sü gerçekleşen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Küçükoğlu ve Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Yılmaz Şimşek ile sporcular, hakemler ve organizasyonda görev alanların katılımıyla düzenlen ödül töreni, Paraşüt İniş Alanında yapıldı.

5 gün süren ve yerli-yabancı 70 sporcunun katıldığı yarışmada genel klasmanda birinciliği Ferdi Toy alırken, kadınlar klasmanında Fatemeh Eftekhari birinci oldu. Kulüpler klasmanında ise Ankara Yamaç Paraşütçüleri Kulübü birinciliği elde etti.

Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Koordinatör Semih Sayır, yarışmaya verdiği katkılardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkürlerini ileterek “Güzel bir hafta geride kaldı, Kayseri’ye bu 13. Gelişimiz. Bu yarışma Türkiye Ligi’nin bir parçası, yarışmaya katkısı geçen herkese, özellikle Başkan Mustafa Yalçın Bey’e çok teşekkür ederim.” dedi.

‘SORUNSUZ BİR YARIŞMA OLDU’

Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Küçükoğlu, 13.’sü düzenlenen yarışmanın herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmış olmasının önemini dile getirerek şunları söyledi: “Talas’ımızda 13 yıldır bu yarışmaları düzenliyoruz, kazasız belasız tamamlanması bizi çok memnun ediyor. Başkanımız Mustafa Yalçın adına tebriklerimi ve selamlarımı bildiriyorum. Bundan sonraki düzenlenecek yarışmalarda da birlikte olmak dileğiyle diyorum.”

‘İLÇEMİZE GÜZEL GÜNLER YAŞATTINIZ’

Son olarak konuşan ve hafta boyunca süren yarışmaların farklı bir atmosfer oluşturduğunu kaydeden Kaymakam Dönmez de “Yaklaşık bir haftadır gerçekten ilimize, ilçemize ve bölgemize güzel günler yaşattınız, güzel yarışmalar yaşattınız. Ama en güzeli bu yarışmaların herhangi bir sorun yaşanmadan, sağlıkla bitirilmiş olmasıdır. İnşallah sonraki yıllarda da bu güzel alanda bu mutluluğu paylaşalım.” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Dönmez, katkılarından dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve ekibine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Tören sonrası düşüncelerini dile getiren sporcular da güzel bir organizasyonla gerçekleşen yarışma süreci yaşadıklarını ifade ederek, Talas Belediyesi’ne sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.