İstanbul’un göbeğinde internet bedava

İstanbul’un Fatih ilçesinde sokaklar, parklar ve meydanlarda artık internet bedava. Fatih Belediyesi, Wi-Fi cihazlarını her yere yerleştirerek ücretsiz internet hizmetini vatandaşlara sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Fatih Şehremini’deki Büyük Saray ve Küçük Saray meydanları ile Yavuz Selim Çukurbostan Yaşam Merkezi ve Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi’nde ücretsiz Wi-Fi hizmeti başladı.

Fatihli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alanlar, Fatih Belediyesi tarafından ücretsiz Wi-Fi hizmetiyle donatılıyor. Fatih’te sirkülasyonunun yoğun olduğu, Şehremini’deki Büyük Saray ve Küçük Saray meydanları ile Yavuz Selim Çukurbostan Yaşam Merkezi ve Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi’nde ücretsiz Wi-Fi hizmeti, halkın istifadesine sunuldu.