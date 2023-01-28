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TSYD'den Altay'a anlamlı hediye

SPOR 28.01.2023, 16:00
TSYD'den Altay'a anlamlı hediye

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkenti olmasında önemli gayretleri olan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, bisiklet temalı bir karikatür hediye etti.KONYA (İGFA) - TSYD Genel Başkan Yardımcısı Recep Çınar ve Konya Şube Başkanı Murat Dönmez,  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı kısa bir süre önce kullanıma başlayan Taş binada ziyaret etti.

Ziyarette konuşan TSYD Genel Başkan Yardımcısı Recep Çınar, 2023 yılı içerisinde yapılacak olan ulusal ve uluslararası onlarca sportif faaliyetlerle Konya'nın bir kez daha dünyanın gündemine geleceğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl düzenlenen 5. İslami Oyunlarında Konya'mızın çok güzel tanıtımı yapıldı. Aynı durum bu yıl içinde geçerli olacak. Konya'mızın spor anlamında dünya gündeminde yer almaya devam edecek olmasının mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

Çınar, Altay'ın spor ve sporcuya verdiği desteği de yakından takip ettiklerini belirterek, "Özellikle amatör branşlar konusundaki duyarlılığı yadsınamaz. Konya ile özdeşleşen Bisiklet kullanımının daha da yaygınlaşması, bisiklet yolu yapımıyla yaptıkları çok önemlidir" diye konuştu.

TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez'de, Altay'a TSYD Konya Şubesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Dönmez, Konyamızın sportif anlamda daha iyi tanıtılması noktasında şube olarak önemli faaliyetler yaptıklarını belirterek, "Bir çok kurum ve kuruluşla işbirliği yapıyoruz. Aynı zamanda bir spor kulübü olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Değişik sportif faaliyetler için şehrimize gelen  yerli ve yabancı meslektaşımızın Konya'dan mutlu ayrılmalarını sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay' da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sportif anlamda önemli görevler üstlenen ve geçtiğimiz yıl düzenlenen 5. İslami Oyunlar çerçevesinde başarılı çalışmalar yapan tüm TSYD yöneticilerini kutladı. Altay, "2023 yılında Spor başkenti olmamız sebebiyle yıl boyunca yapılacak olan onlarca faaliyet de de sizlere büyük sorumluluk düşüyor. Birlikte yapacağımız işbirliği ile Konya olarak hep beraber başarılı olacağız" dedi.

TSYD üyesi ünlü karikatürist Mesut Yavuz tarafından Bisiklet şehri olan Konya'nın bu özelliği ön plana çıkartılarak yapılan karikatürde, Uğur İbrahim Altay bisiklet kullanırken görülüyor. Bisikletin tekerlerinde ise 2023 yılı Spor Başkenti olan Konya'da yıl boyunca düzenlenecek olan uluslararası yarışlara katılacak olan çok sayıdaki ülkenin bayrakları yer alıyor.

Özel olarak yaptırılan karikatür, TSYD Genel Başkan Yardımcısı Recep Çınar ve Konya Şube Başkanı Murat Dönmez tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a hediye edildi. Karikatür, Taş bina da sergilenecek..

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