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TOFAŞ potada konuğuna yenildi

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 24 haftasında sahasında konuk ettiği Darüşşafaka Lassa’ya 83-90 mağlup oldu

SPOR 24.03.2024, 22:14
TOFAŞ potada konuğuna yenildi

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 24. haftasında sahasında konuk ettiği Darüşşafaka Lassa’ya 83-90 mağlup oldu.BURSA (İGFA) -  Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. haftasında TOFAŞ, evinde Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Cassius Winston, Mustafa Kurtuldum, J.J. O'Brien, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini J.J. O'Brien ile buldu.

Cassius Winston ve Austin Wiley’in sayıları skoru 6-8’e getirse de dış atışlarla etkili olan konuk takım 4.30’da televizyon molasına 6-16 önde girerken, mola dönüşü J.J. O'Brien’ın basketi sonrası 6.30’da fark bu kez 16’ya çıktı: 8-24. Çeyrek sonunda Zeljko Sakic ve Tolga Geçim ile üçlükler bulan ev sahibi takım ilk periyodu 14-26 geride kapattı.

İkinci periyodun başında Tolga Geçim’in basketleri farkı tek hanelere (17-26) indirirken, Ege Demir, Tolga Geçim, Austin Wiley ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O’Brien ve Omar Prewitt’in sayılarıyla 16. dakikaya girerken farkı 4’e çekti: 32-36. Çeyrek sonunda Cassius Winston ve Austin Wiley ile sayılar bulan Mavi Yeşilliler, soyunma odasına 37-45 geride girdi.

Üçüncü periyoda Cassius Winston ve Tolga Geçim’in sayılarıyla hızlı başlayarak 23.30’da durumu 46-47 yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına Cassius Winston, Omar Prewitt, Tolga Geçim ve Austin Wiley ile karşılık veren Bursa ekibi, Omar Prewitt’in üçlüğüyle 28.30’da 59-57 öne geçerken, Mustafa Kurtuldum’un üçlüğüyle son çeyreğe 62-60 üstünlükle girdi.

Dördüncü periyodun başında Omar Prewitt’in üçlüğüyle skoru 65-61 yapan TOFAŞ, rakibine 5-0’lık seri verince 32. dakikada 65-66 geriye düştü. J.J. O’Brien ve Austin Wiley’in sayılarıyla son 6 dakikaya 69-68 üstün giren Mavi Yeşilliler, J.J. O’Brien’ın basketi sonrası (71-71) konuk ekip, bitime 4 dakika kala 71-75 üstünlük sağladı. Tolga Geçim’in serbest atış sayıları sonrası bitime 1.35 kala farkı 6’ya (73-79) çıkarken, kalan sürede skoru çevirme çabaları sonuç vermeyince TOFAŞ parkeden 83-90 mağlup ayrıldı.

Darüşşafaka Lassa karşısında TOFAŞ’ta Cassius Winston ve Omar Prewitt 18’er sayı; Tolga Geçim 16 sayı; Austin Wiley 12 sayı; J.J. O’Brien 11 sayıyla oynarken; gribal enfeksiyon geçiren Caleb Homesley ile sakatlığı devam eden Marcus Denmon karşılaşmada forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 29 Mart Cuma günü Bursaspor İnfo Yatırım ile oynayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

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