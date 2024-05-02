Rally Bodrum'a teknolojik dokunuş

3 senedir Türkiye pazarında aktif olarak yer alan Tecno, Rally Bodrum ile ilk defa ralli sponsoru oldu. Marka söylemleri arasında yer alan “Asla Vazgeçme” Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yarışan tüm sporcular için ilham kaynağı oldu.MUĞLA (İGFA) - Ralli kapsamındaki bir diğer bir etkinlikte konukların Tecno drift pilotu Burak Söğüt ile drift deneyimi yaşamasıydı. Bu etkinliğin ardından ralli otomobilleri ile Bodrum Belediye Meydanı'ndaki start seremonisine giden konuklar, yarışın startını verdiler.

Oldukça çekişmeli geçen ralli sonunda 'en iyi genç pilot' olan 18 yaşındaki Kerem Kazaz’a özel bir ödül veren Tecno, aynı zamanda, unutulmaz anları ölümsüzleştirecek harika kamerası olan telefonu Camon 20’yi de Kazaz'a hediye etti.

Tecno Türkiye ve Avrupa Genel Müdürü Hank Li; “TECNO olarak Türkiye'deki değerli iş ortağımızın katkılarıyla otomobil sporlarına giriş yaptık. Markamızın yerinde durmaksızın gelişen teknolojisi, cep telefonlarımızın hızı ve gücüyle motor sporlarının dinamiğinin mükemmel bir şekilde örtüştüğünü gösteriyoruz. Öte yandan, yenilikçilik ve performans konularında da markamızın duruşunu da temsil ediyor. Otomobil sporları, geniş bir hayran kitlesiyle beraber çok sayıda izleyiciye ulaşma potansiyeline sahip bir platform sunuyor. İlk ralli sponsorluğumuz ve dinamik ve tutkulu bir hayran kitlesiyle buluştuğumuz için heyecanlıyız” sözleri ile görüşlerini paylaştı.

Tecno Türkiye Pazarlama Direkötrü Enes Pehlivan ise yaptığı açıklamada “Sürekli gelişen dinamik bir markayız. Rally Bodrum bizim için çok keyifli ve beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca en genç pilotlar birincisine de özel ödülümüzü vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.