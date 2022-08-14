Nevşehir Belediyesi sporcuları Avrupa arenasında

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Yaşar Karaca ve Furkan Orhan, Polonya’da düzenlenen Yıldızlar ve U-15 Avrupa Halter Şampiyonasında ülkemizi temsil ediyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün haltercileri Yaşar Karaca ve Furkan Orhan, Polonya’nın Raszyn şehrinde organize edilen Yıldızlar ve U-15 Avrupa Halter Şampiyonasında Türk milli takımı forması giyecekler.

Avrupa Halter Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda ay yıldızlı forma ile hem Nevşehir’i hem de ülkemizi temsil edecek olan sporcularımızdan Yaşar Karaca, bugün Türkiye saati ile saat 18.00’da 73 kg kategorisinde madalya mücadelesi verecek. Daha önce koparmada 123 kg, silkmede 163 kg ve toplamda 286 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu olan ve Avrupa rekoru kıran Karaca’nın hedefi altın madalya.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün bir diğer sporcusu Furkan Orhan ise şampiyonada 89 kg erkekler kategorisinde yarışacak.

Karaca gibi şampiyonada ay yıldızlı formayı giyecek olan Nevşehirli genç sporcu 15 Ağustos Pazartesi günü(yarın) Türkiye saati ile saat 13.30’da ülkemize madalya kazandırmak için ter dökecek.

Her iki sporcumuzun yarışları https://www.youtube.com/watch?v=YikLLrD74vg linkinden canlı olarak yayınlanacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da, Türk Milli Takımı ile Polonya’da bulunan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halter Antrenörü Burak Erdoğan ve sporcularımız Yaşar Karaca ve Furkan Orhan’a başarılar diledi.