Memduh Büyükkılıç'tan şah mat

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gökkuşağı Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Uluslararası Satranç Turnuvası’nın gösteri maçlarına katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sporun merkezi de olacağını ve bu konuda birçok çalışma ve hizmet gerçekleştirdiklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gökkuşağı Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin açılış töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükılıç, açılışta yaptığı konuşmada bu kentte atılacak her güzel işe her zaman destek vereceklerini vurgulayarak, “Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle, Sivil Toplum Örgütleriyle ve siyasi partilerin dayanışmasıyla adeta güzel bir tablo ortaya çıkmış. 4 yaş grubundan başlatmak suretiyle artık herhalde sınır yok. Sonrasına kadar her kesimin, her grubun rahatlıkla burada yer bulacağını duymak bizleri sevindiriyor. Bizler her imza atılacak güzel işe destek vermek için varız. O açıdan salonlarımız ve imkânlarımız hizmetinizde” dedi.

“KAYSERİ’MİZ SPORUN MERKEZİ OLMA YOLUNDA GERÇEKTEN BÜYÜK AŞAMALAR KAYDETTİ"

Kayseri’nin sporun merkezi de olacağını ve konuda birçok çalışma ve hizmet gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, gençlerin gereksiz işlerle ilgilenmelerinden ziyade enerjilerini böyle pozitif ortamlarda atmalarının çok önemli olduğunu kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sporun merkezi olma yolunda büyük aşama kaydettiğini belirterek, “Burada Gençlik Spor Bakanımıza ve onun temsilcisi olan İl Müdürümüze teşekkür ederken, Spor A.Ş.’mizin bu alanda yaptıklarını takdir edersiniz. Her alanda yine Kayseri’mizi Spor A.Ş. marifetiyle Büyükşehrimiz gerekse ilçe belediyelerimizin de yaptığı çalışmalarla zenginleştirmeye özen gösteriyoruz. Bu arada federasyon temsilcisinin teşrif etmesi Kayseri için ayrıca bir güzelliktir” diye konuştu.