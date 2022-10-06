Maysan Mando’dan anlamlı şampiyonluk

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisiMaysan Mando, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında çok değerli bir başarıya imza attı.BURSA (İGFA) - 9. Eker I Run’da Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı adına koşan Maysan Mando, ilk kez katıldığı bu anlamlı organizasyonda, şirketler kategorisinde (5K) şampiyonluk elde ederek büyük bir gurur yaşadı.

Şirketler 5K'da mücadele eden Maysan Mando Koşu Takımı, takım halinde elde ettiği 01:57:27’lik derece ile şampiyonluk ipini göğüsledi.

Maysan Mandolular, bu yılki koşuda Koruncukların hayalleri ve geleceği için koşarken, aynı zamanda hayatın ritmini de yakalayıp bu heyecana hep birlikte ortak oldu.

Şirket olarak, iyiliğe ortak olmak için mücadele ettikleri Eker I Run’da büyük bir başarıya imza atarak şampiyon olduklarını ifade eden Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül, “Bu yıl 9. Eker I Run’da Maysan Mando olarak Koruncuk Vakfı adına koştuk. Geleceğimiz olan çocuklarımızın hayallerine ortak olmak, onların geleceğine ışık tutmak adına bu değerli etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Daha çok fazla çocuğun nitelikli ve kesintisiz eğitime erişimine destek olmak adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.