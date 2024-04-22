MEB şube müdürlerinin yer değiştirme kılavuzu yayımlandı

MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından il/ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin 2024 yılı yer değiştirme işlemlerine ilişkin kılavuz yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile bakanlık personelinin görevde yükselme, ünvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanması hakkında yönetmelik çerçevesinde 2024 yılı yer değiştirme takvimine göre yürütüleceğini açıkladı.



Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilecektir.

Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, https://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.