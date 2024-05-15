Edirne temsilcisine karatede 8 madalya!
Edirne Kutlu Spor Kulübü, 5 il, 26 kulüp ve 554 sporcunun katıldığı turnuvada 8 madalya alarak Edirne’yi temsil etti
Edirne Kutlu Spor Kulübü, 5 il, 26 kulüp ve 554 sporcunun katıldığı turnuvada 8 madalya alarak Edirne’yi temsil etti.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI
EDİRNE (İGFA) - 11 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye Karate Federasyonu Kırklareli İl Temsilciliği tarafından düzenlenen, 5 il, 26 kulüp ve 554 sporcunun katıldığı Trakya Karate Ligi 4. Etap müsabakaları sona erdi. Edirne Kutlu Spor Kulübü 11 sporcuyla katıldığı turnuvada 8 madalya alarak kıran kırana mücadele etti.
Karate Antrenörü Fatih Kutlu yaptığı açıklamada; “Sporcularımız son derece mücadeleci ruh ile kendilerini ifade etmişlerdir. Şehrimize daha iyi başarılar getirmek için çalışmalara ara vermeden devam etmekteyiz” dedi. Madalya alan sporcularımız; Buğlem Aladağ Kumite’de 3. / Emir Reyhan Kata’da 2. - Kumite’de 3. / Kuzey Kayataş Kumite’de 3. / Furkan Çınar Kumite’de 3. / Berat Aras Özbilgi Kumite’de 3. / Hira Adile Benakman Kumite’de 2. / Şaziye Tan Kumite’de 3. olmuştur.”
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|99
|2. Fenerbahçe
|36
|93
|3. Trabzonspor
|36
|61
|4. Başakşehir
|36
|58
|5. Beşiktaş
|36
|55
|6. Kasımpasa
|36
|52
|7. Alanyaspor
|36
|50
|8. Rizespor
|36
|49
|9. Sivasspor
|36
|48
|10. Antalyaspor
|36
|45
|11. A.Demirspor
|36
|44
|12. Samsunspor
|36
|42
|13. Kayserispor
|36
|41
|14. Konyaspor
|36
|40
|15. Ankaragücü
|36
|39
|16. Gaziantep FK
|36
|38
|17. Hatayspor
|36
|37
|18. Karagümrük
|36
|37
|19. Pendikspor
|36
|36
|20. İstanbulspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|88
|2. Arsenal
|37
|86
|3. Liverpool
|37
|79
|4. Aston Villa
|37
|68
|5. Tottenham
|37
|63
|6. Newcastle
|36
|57
|7. Chelsea
|36
|57
|8. M. United
|36
|54
|9. West Ham United
|37
|52
|10. Brighton
|36
|48
|11. Bournemouth
|37
|48
|12. Crystal Palace
|37
|46
|13. Wolves
|37
|46
|14. Fulham
|37
|44
|15. Everton
|37
|40
|16. Brentford
|37
|39
|17. Nottingham Forest
|37
|29
|18. Luton Town
|37
|26
|19. Burnley
|37
|24
|20. Sheffield United
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|36
|93
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Girona
|36
|75
|4. Atletico Madrid
|35
|70
|5. Athletic Bilbao
|35
|62
|6. Real Betis
|35
|55
|7. Real Sociedad
|35
|54
|8. Villarreal
|36
|51
|9. Valencia
|35
|48
|10. Getafe
|35
|43
|11. Deportivo Alaves
|36
|42
|12. Sevilla
|35
|41
|13. Osasuna
|36
|41
|14. Las Palmas
|35
|37
|15. Mallorca
|36
|36
|16. Rayo Vallecano
|35
|35
|17. Celta Vigo
|35
|34
|18. Cadiz
|35
|29
|19. Granada
|35
|21
|20. Almeria
|35
|17