Konya potada iki şampiyonluk birden kazandı

Güçlü spor alt yapısıyla dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediyespor, 10 ve 11 yaş altı basketbol takımlarının şampiyonluklarıyla başarısını tazeledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iki şampiyonluk birden kazanan sarı-siyahlı kulübün başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Basketbol U11 ve U10 liglerinde şampiyon olan Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerimizi tebrik ediyorum. Liglere katılan tüm kulüplerimizi ve minik sporcularımızı ayrıca alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

19 takımın katıldığı U10 kategorisinde A ve B olmak üzere 2 takımla mücadele eden Büyükşehir Belediyespor U10-A takımı, tüm maçlarını kazanarak finalde Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Maçı 45-39’luk skorla kazanan sarı-siyahlılar şampiyonluğa uzandı.

15 takımlı U11 kategorisinde A ve B olmak üzere 2 takımla katılan Büyükşehir Belediyespor U11-A takımı da, rakiplerini tek tek saf dışı bırakarak finale yükseldi. Şampiyonluk maçında Atayurt ile karşılaşan sarı-siyahlılar, mücadeleyi 45-26’lık skorla kazanarak şampiyon oldu.

Zorlu final maçlarından galibiyetle ayrılan Büyükşehir Belediyespor’un minik basketbolcuları şampiyonluk coşkusunu aileleriyle birlikte doyasıya yaşadı.

U10-B takımı ise bu sezonda kendi yaş gruplarının üst kategorisinde mücadele etti, gelecek adına büyük umut verirken aynı kategoride boy gösteren U11-B takımı da kendi yaş gruplarının üst kategorisinde başarılı şekilde mücadele etti.