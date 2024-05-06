Dilekler Akdeniz’in masmavi sularında

Orta Asya’dan Balkanlara insanlığın en renkli geleneklerinden Hıdırellez sabahında Antalyalılar, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği etkinlikle, tarihi Kaleiçi Yat Limanı’ndan teknelerle denize açıldı ve dileklerini Akdeniz’in masmavi sularına bıraktı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin geleneksel Hıdırellez etkinliğine bu yıl 600 kent sakini katıldı.

Antalyalılar, belediyenin dağıttığı suda eriyen kağıtlara yazdıkları, çizdikleri ve geceden gül ağacının altına gömdükleri dileklerini yanlarına alarak teknelere binmek için gün doğmadan tarihi yat limanına geldi. Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la katıldığı etkinlikte saat 05.30’da tekneler Akdeniz’e açıldı.

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte dilekler Akdeniz’e bırakılırken Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bütün doğu coğrafyasında, bütün Asya’da Hıdırellez baharın uyanışı, hayatın devri daimini simgeler. Aslında hep pozitif, barışı, sevgiyi, saygıyı, güzelliği, güzel duyguları, kabul olacak dilekleri, hayattan, evrenden, yaratandan istenen, ‘Herkes kendi duygu ve düşüncesine göre’ dileklerini iletir. O dileklerin kabulüne dönük bir tarih olarak hep bilinir, hep pozitif bir tarih. Bizde bunu geleneksel hale getirdik. Suda eriyen kağıtlarımıza dileklerimizi yazdık, denize bıraktık. Tabi en genel anlamda ülkemiz için şehrimiz için sağlık, huzur, mutluluk, barış diliyoruz.”

Emekli hemşire Hülya Sarı, her yıl arkadaşlarıyla birlikte katılmaya özen gösterdiklerini söyledi. Sarı dileklerin yazılması için dağıtılan çevre dostu suda eriyen kağıtlar için de duyarlılığından dolayı belediyeye ayrıca teşekkür etti.

Etkinliğe iş arkadaşlarıyla birlikte ilk kez katıldığını belirten Hayal Güllüoğlu dileklerinin kabul olmasını diledi. Uzun bir dilek listesi hazırladığını ifade eden Hayaloğlu, belediyenin Hıdırellez etkinliği düzenlemesinin ‘muhteşem’ olduğunu söyledi.

Başkan Uysal Hıdırellez etkinliğinin ardından 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın anısına yapılan Üç Fidan Parkı’nı da ziyaret etti.