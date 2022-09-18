Kayseri Koramaz'da dağ bisikleti heyecanı

Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarış serisi Kayseri MTB Cup etabı ile başladı. Koramaz Vadisi’ndeki parkurda gerçekleşen yarışlarda ilk üç dereceyi milli takım sporcuları elde etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Uluslararası Bisikletçiler Birliği -UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş, Spor A.Ş. ve Hüma Hastanesi destekleri ile düzenlenen Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları start aldı.

Müsabakaların ilk gününde Kayseri MTB Cup etabı yapıldı.

Bisikletçiler, Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'ndeki eşsiz doğa içerisinde kıyasıya mücadele etti.

Cross Country Short Track / XCC kategorisinde gerçekleşen yarışların sonucunda erkeklerde Türkiye Bisiklet Milli Takımı’ndan Furkan Akcan birinci, Ahmet Can Akpınar İkinci ve Abdulkadir Kelleci üçüncü geldi.

Kadınlarda ise Kazakistan Bisiklet Takımı’ndan Alina Sarkulova birinci yine aynı takımdan Tatyana Geneleva ikinci oldu.

Derece elde eden sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupaları takdim edildi.