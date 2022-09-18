Kayseri Kocasinan'da Flyboard heyecanı

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kayseri'de ilk defa düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın finali nefes kesti. Etkinlikte konuşan Başkan Çolakbayrakdar, yapılacak olan su sporları merkeziyle Türkiye'ye şampiyon sporcular yetiştireceklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Kayseri Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü'nün (ANMOT) desteğiyle Kayseri'de ilk defa yapılan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları ödül töreni ile sona erdi.

Kuşçu Mahallesi’nde gerçekleştirilen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, il müdürleri, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Protokol, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonasında kıyasıya yarışan sporcuları izledi. 75 sporcunun 7 kategoride mücadele ettiği etkinlikte, nefes kesen Fly board ve jet ski gösterileri, Kayserililerin büyük beğenisini kazandı. Özellikle sporcuların aksiyon dolu hareketleri vatandaşlar tarafından alkışlarla takip edildi. Yarışlar, open, pro stock (0-179 beygir), pro stock (180 beygir ve üstü), kadınlar kupası, gençler, flyboaard ve drag sınıflarında gerçekleştirildi.

Yarışlarda dereceye giren sporculara Başkan Çolakbayrakdar ve protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi olarak sosyal hayatı canlandırmak için birçok projeye imza attıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililerin mutluluğunu artırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çekerek;" Anadolu'nun ortasında ve karasal iklime sahip bir şehir, su jeti ve flyboard gibi denizin üzerinde yapılan müsabakalara ev sahipliği yapıyor. Demek ki isteyince her şey oluyor. Yamula Barajı'nın bugünlere gelmesinde emekleri olan herkese teşekkür ediyorum. Yamula Barajı'nda, enerji ve balık üretiliyor. Ayrıca burası hobi faaliyetlerinin yapıldığı yer. Bundan sonra nasipse Kayseri'den genç sporcuların yetişebileceği bir su sporlarının merkezini, Kuşçu'ya ve Kayseri'mize kazandıracağız. Bu etkinlik ve sağladığı motivasyondan dolayı sayın valimize teşekkür ediyorum. Bir dostumuz İzmir’den aradı.‘Kayseri bunu damı yaptı’ diye. Evet, Kayseri bunu da yaptı. Allah izin verirse bundan çok daha iyisini de yapmaya şimdiden adayız. Kayseri’ye deniz geldi. Bu saatten sonra artik deniz yok diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise Türkiye Şampiyonası'nı Kayseri'de yapmanın mutluluğunu ve keyfini yaşadıklarını ifade ederek; "Kuşçu Marina, artık su sporları merkezi olacak. Türkiye'de su üzerinde yapılacak olan bütün organizasyonlar, Kuşçu Marina'da yapılabilir. Herkesi buraya davet ediyorum. Bu vesileyle bizleri misafir eden belediye başkanımıza ve valiliğimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kendi tarzıyla ön plana çıkan Manuş Baba ise müzik ziyafeti sundu. Akşam boyunca devam eden etkinlikte,Manuş Baba'nın vermiş olduğu konserle vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Etkinlikten dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür eden Manuş Baba, Kayseri'de bulunduğundan çok mutlu olduğunu dile getirerek; "Kayseri'ye çok gez geldik ve her gelişimizde çok güzel ağırlandık. Ama ilginci ve en farklısı ise Kayseri'nin denizi Kuşçu'da bu konserimizdi. Böyle eşsiz manzarada konser vermemiz, en anlamlı bir etkinlik oldu. Buradan hatıralarla Kayseri'mizden ayrılacağız ve yeni konserlerde buluşmak temennisiyle" diye konuştu.

Öte yandan 75 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada stock pro1 kategorisinde Mert İkiz birinci, Serdar Ata ikinci, Furkan Yılmaz üçüncü oldu. Stock pro2 kategorisinde ise Hakan Akgün birinci, Emre Aydın ikinci, Abdulkadir Soylu üçüncülüğü elde etti. Open kategorisinde Kaan Şanver birinci, Kahraman Aktaş ikinci, Şuhayip Erdem üçüncü oldu. Drag kategorisinde de Kaan Şanver birinci, Hakan Akgün ikinci, Umut Çelikel üçüncülüğe ulaştı. Flyboard da ise Kahraman Aktaş birinci, Furkan Yılmaz ikinci, Doğukan Çelik üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde de Ayşenur Varan birinci, Rüya Başlıoğlu ikinci, Sultan Akgün üçüncü oldu. Ayrıca etkinlik boyunca vatandaşlara ise, Kocasinan Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.