İzmitli Periler durdurulamıyor!

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 19. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Elazığ Basketbol Kulübünü 86-78 mağlup eden İzmit Belediyespor, galibiyet serisini de 9 maça çıkararak adım adım zirveye koşuyor.KOCAELİ (İGFA) -Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 19. hafta müsabakasında Atatürk Spor Salonu’nda Elazığ Basketbol Kulübünü ağırladı.

Heyecan dolu geçen mücadelede rakibini 86-78 mağlup eden İzmitli periler galibiyet serisini 9 maça çıkararak başarılı performansını sürdürdü.

Maçı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de tribünden takip etti. Başkan Hürriyet galibiyetin ardından takımı tebrik ederek başarılarının devamını dilediğini belirtti.

İzmitli Periler, 24 Ocak Salı günü saat 18.00’da Urla Belediyesi Gençlikspor’a konuk olacak.