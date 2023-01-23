İzmir'in minik yüzücüleri Aliağa'da yarıştı

İzmir Kulüpler Arası Yüzme Yarışları, Aliağa Gençlik Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda organize edilen yarışlara 7 kulüpten 233 sporcu katıldı.İZMİR (İGFA) - Aliağa Belediyesi ile Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen yarışlara Okyanus Kolejleri Spor Kulübü, Çosa Gençlik ve Spor Kulübü, Aliağa KZY Spor Kulübü, Mavi Ege Spor Kulübü, İzmir Kahraman Spor Kulübü, Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü ile İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü’nün lisanslı yüzücüleri katıldı.

Minik yüzücülerin federasyon kuralları çerçevesinde dört stilde mücadele verdiği yarışları aileler de yakından takip etti.

Minikler dereceye girebilmek için yarı olimpik havuzda büyük bir mücadele örneği sergilerken aileler de yarışların heyecanını bekleme salonunda yaşadı.

İzmir Kulüpler Arası Yüzme Yarışları’na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Yarışlara katılan kulüplerimize, çok değerli minik yüzücülerimize ve çocuklarını yarışlara getiren ailelere çok teşekkür ediyorum. Sizleri Aliağa Gençlik Merkezi’nde ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduk. Bir sonra ki yarışlarda sizleri tekrar aramızda görmek istiyoruz. Sömestir tatiline giren tüm çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum. Yeni Mahalle’de çalışmaları devam eden Aliağa Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezi içerisinde de ikinci bir yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna sahip olacağız. Aliağa Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezi projesini temmuz ayında tamamlamış olacağız “ dedi.