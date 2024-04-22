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Maraton İzmir’de Kibiwot ve Tagel şampiyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği Maraton İzmir Avek'te 42 kilometrede yarışan ve dereceye giren sporculara ödülleri verildi Erkeklerde Kenyalı Vitalis Kibiwot, kadınlarda Etiyopyalı Aamelmal Tagel şampiyon oldu

SPOR 22.04.2024, 08:09
Maraton İzmir’de Kibiwot ve Tagel şampiyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği Maraton İzmir Avek'te 42 kilometrede yarışan ve dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Erkeklerde Kenyalı Vitalis Kibiwot, kadınlarda Etiyopyalı Aamelmal Tagel şampiyon oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği “Türkiye’nin En Hızlı Maratonu” Maraton İzmir Avek, 38 ülkeden 600 seçkin atletin katılımıyla koşuldu.42 kilometrelik yarışın ödül töreni Kültürpark’ta yapıldı.Erkeklerde Kenyalı Vitalis Kibiwot 2 saat 11 dakika 8 saniye derecesi ile birinciliği alırken, Etiyopyalı Sendeku Alelgn 2 saat 13 dakika 42 saniye ile ikinci, Kenyalı Silas Kurui 2 saat 13 dakika 47 saniye ile üçüncü oldu.42 kilometrelik koşuda kadınlarda Etiyopyalı Aamelmal Tagel 2 saat 37 dakika 26 saniye ile birinciliği elde etti.Etiyopyalı Bekelech Bedada 2 saat 42 dakika 10 saniye ile ikinci, Japon Suguru Oktabe ise  2 saat 43 dakika 16 saniye ile üçüncü oldu.

42K’da toplam 42 bin dolar ödül 42K Maraton İzmir Avek 2024 Genel Erkekler ve Genel Kadınlar’da  birinci 10 bin dolar, ikinci 5 bin dolar, üçüncü 3 bin dolar, dördüncü 2 bin dolar,  beşinci ise bin dolarlık ödülün sahibi oldu.42K’da dereceye girenlere ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Elvin Sönmez Güler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Egeli, Ege Şehir A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Odaman, AVEK Otomotiv Genel Müdürü Derya Uluğ ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aras Kaynarca verdi.

42 K Türk kadın ve erkeklerde toplam ödül 100 bin TL 42K Türk Kadınlar ve Türk Erkeklerde birinciye 14 bin TL, ikinciye 12 bin TL, üçüncüye 10 bin TL, dördüncüye 8 bin TL, beşinciye 6 bin TL ödül verildi Toplamda her iki kategoride 50 bin TL ödülün verildiği yarışma töreni dans gösterileri ve konserlerle renklendi.  42K Türkiye Erkeklerde birinci Hakan Turan (2 saat 51 dakika 3 saniye), ikinci Serdar Sezer (2 saat 51 dakika 6 saniye), üçüncü Erkan Bacak (2 saat 52 dakika 5 saniye) oldu.42K Kadınlarda ise  birinciliği Tuğba Türkgülü (3 saat 52 dakika 21 saniye), ikinciliği Selin Çimrin (4 saat 2 dakika 22 saniye) ve üçüncülüğü Pınar Doğan (4 saat 19 dakika 53 saniye) elde etti.

Saat 08.00’da koşu başladı 42 kilometrelik koşunun startı saat 08.00’de Şair Eşref Bulvarı Kültürpark Eski İZFAŞ binası önünden verildi.Atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka’ya ulaşıp Bostanlı İskelesi’ne gelmeden dönüşe geçti.Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na varan sporcular, Marina İzmir’den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamladı.Maraton İzmir kapsamında bu yıl 10 kilometrelik koşu da 5 bin sporcunun katılımıyla yapıldı ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

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