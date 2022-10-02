Hatay Büyükşehir TÜRŞAD'a mağlup oldu

Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Lig’inde Türkiye Şehit Aileleri Derneği(TÜRŞAD) ile karşı karşıya geldi.HATAY (İGFA) - Hatay Merkez Spor Salonu’nda oynan maçta ilk seti 17-25 kaybeden Hatay Büyükşehir Belediyespor, ikinci seti de 25-27 geride tamamladı ve konuk takım 2-0 öne geçti.

Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği üçüncü sette savunmayı daha dikkatli ve kontrollü yapan mavi beyazlılar, seti 25-21 tamamlayarak setlerde durum 2-1’e geldi.

Son topa kadar skoru lehine çeviremeyen Hatay Temsilcisi, dördüncü seti 20-25, karşılaşmayı da 3-1 kaybetti.