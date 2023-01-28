Filenin Efeleri Altekma ile karşılaşacak

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunun 17. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Altekma ile karşılaşacak.BURSA (İGFA) - Geride kalan haftada sahasına Cizre Belediyespor'u mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne deplasmanında galibiyete ulaşan rakibi karşısında da kazanmayı hedefliyor.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Yasin Okumuş, Necmi Avcı hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma Misli.com Mobil ve Misli TV YouTube'dan yayınlanacak. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-0 kazanmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyespor ligde oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 7 yenilgi alarak haftaya 7. sırada başlarken, Altekma 16 maçta 3 galibiyet, 13 yenilgi ile 12. sırada bulunuyor.