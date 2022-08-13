Bingöl'de çocukların hedefi 'milli forma'

Bingöl’de açılan yaz spor okulundaki basketbol alanında eğitim gören çocukların hedefi, ayyıldızlı formayı giymek.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde açılan Yaz Spor Okulları, çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmesini sağlıyor.

İl Müdürlüğü'ne bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan çok amaçlı spor salonunda haftanın belirli günlerinde basketbol eğitimi alan çocuklar hem müsabakalara hazırlanıyor hem de takım seçmeleri için formayı terletiyor.

Çeşitli kademelerde basketbol eğitimi alan 150’ye yakın çocuğun hedefi ise milli forma giymek.

Basketbol Antrenörü Selçuk Aydoğdu, yaklaşık 150’ye yakın öğrencinin olduğu spor okulunda antrenmanlarımız dolu dolu geçtiğine dikkati çekerek, "Çocuklar da çok heyecanlı. Özellikle bu sportif sahaların yapılması, salonların yapılması bizim için ciddi bir avantaj sağladı. Amacımız burada çocuklara doğru eğitimi vermek, basketbolu doğru öğretmek. Bingöl birçok branşta başarı elde etti, bizim de amacımız basketbolun çıtasını yükseltip, Bingöl’ü basketbol şehri yapmak” diye konuştu.

Yıldız takımının geçen yıl şampiyon olduğunu anımsatan Aydoğdu, “Bizim 2008-2009 yıldız takımımız, geçen yıl Diyarbakır ve Elazığ’da bölge şampiyonluğu yaşadı. Tabi bu şampiyonluk çocukların hedefini çok yükseltti. Çocukların hedefi şuan milli takıma girmek, ay-yıldızlı formayı sırtında taşımak. Çocuklar önce iyi insan olacak sonra iyi sporcu olacak. İnşallah milli takımlarda hem şehrini hem de kendisini temsil edecek” dedi.

Hedefinin milli takıma girmek olduğunu dile getiren Muhammed Fatih Öztürk ise, kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.