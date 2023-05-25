Başkan Hürriyet’ten Derincespor’a destek mesajı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, TFF 3. Lig 1. Grubu 2.sırada tamamlayan ve Play-Off’ta direk finale kalarak rakibini bekleyen Belediye Derincespor’a başarılar dileyerek destek mesajlarını ilettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyespor’un Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne çıkışını muhteşem kutlama programıyla geçtiğimiz gün tüm kente doyasıya yaşattı.

Başkan Hürriyet belediye önünde gerçekleştirilen programdaki konuşmasında TFF 3. Lig 1. Grubu 2. Sırada tamamlayarak bir üst lige çıkmak için final müsabakasına çıkacak Belediye Derincespor’a başarılar diledi. Belediye Derincespor, 52 Orduspor FK - Karaköprü Belediyespor müsabakasının galibiyle finalde karşılaşacak.

Hürriyet şampiyonluk kutlamalarında yaptığı konuşmada Belediye Derincespor’a dair şu ifadeleri kullandı; “Üçüncü şampiyonu bekliyoruz. Bu kent hepimizin. Bu kent sadece İzmit’ten ibaret değil. Kocaeli’nin tüm ilçeleri ve tüm sporcularımız bizim kardeşlerimiz. Şimdi 3. Kupayı da Belediye Derincespor’dan bekliyoruz. Haydi Derince İzmit seninle, 3. Kupayı da Kocaeli’ye getir İnşallah.”