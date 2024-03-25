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Yeniden Refah Gebze iftarda buluştu

Yeniden Refah Partisi Gebze'yi iftar yemeğinde buluşturdu

SİYASET 25.03.2024, 12:06
Yeniden Refah Gebze iftarda buluştu

Yeniden Refah Partisi Gebze'yi iftar yemeğinde buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatının geleneksel hale getirdiği iftar programı büyük ilgi gördü., STK temsilcileri Başkanı ve yönetici iftara katıldı. Ruya2 Düğün Salonu’nda gerçekleşen iftar programı Kur’an-ı Kerim okunması ile başladı.

İftar programında ilk konuşmayı Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç yaptı. Kılıç Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayıdır. Programa katılan tüm STK temsilcilerine ve teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Seçime 6 gün kaldı yeniden Refah partisi teşkilatları olarak var gücümüzle sahada olacağız ve İnşallah Gebze’ye Yeniden Refah bayrağını dikeceğiz Kılıç’ın Ardından söz alan Gebze Belediye Başkan adayı Kamil Ergün Ramazan ayının tüm insanlığa kurtuluş vesilesi olmasını Cenabı Allah’tan diliyorum ve programa katılan herkese teşekkür ediyorum.

Referanslarımız var, geçmişimiz ortada. Yine belediyelerde başkanlığa gelecek ve Gebze’nin yüzünü milli görüşle güldüreceğiz. Öncelikle 1 Nisan itibarıyla ahlaklı belediyecilik dönemini başlatıyoruz. 1 Nisan'dan itibaren makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolar iş başına gelecek. 94 ruhunu, milli görüş belediyeciliğini yeniden hayata geçireceğiz. Şimdi yeniden Gebze’de destan yazma zamanı. dedi.

Kamil Ergün’ünün ardından söz alan Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Sorumlusu Yaşar Birgül; Bugün buradan gururla söylüyorum ki 6 ay gibi kısa sürede 260 binin üzerinde üye yaparak 500 bin hedefini geçtik ve Türkiye’nin en büyük 3 siyası parti konumuna geldik çok şükür. İnşallah Seçime kadar 550 bin seçimden sonrada kısa bir sürede 1 000 000 milyon üyeye ulaşacağız bu gayretli çalışmalarından dolayı teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz ve buradan diyoruz ki biz Milletvekilliği seçimlerinde üzerimize düşeni yaptık. Beka sorunu var dediler bunun bilinciyle seçimlerde Cumhur ittifakı ile girdik. Ama kendi Partimizin adı ve amblemiyle girdik halkımızın ve ülkemizin menfaatlerini ön plana çıkaran şartlarımız vardı bu şartlar noktasında hiçbir adım atılmadı aksı adımlar atıldı. Bu bir belediye seçimi ve beka sorunu yok. İşte bu yüzden diyoruz ki artık yeter Ahlaklı Belediyecilik Geliyor Yeniden Refah Geliyor şunu da ifade edeyim ki Refah Partisi ile 82 plakasını taktık muradımıza eremedik ama Kamil Ergün başkanımız ile Gebze’yi il yapmak için elimizden geleni yapacağız muradımıza ereceğiz. dedi

MKYK üyesi ve Marmara Bölge Sorumlusu Erhan Erdoğan yaptığı konuşmasında belediyelerde yaşanan sorunların temelinde zihniyet sorununun yatıyor. Millî Görüş anlayışından uzak belediyelerde neler yaşanıyor? Bugün Türkiye'de tabelaları ayrı ancak uygulamaları aynı olan partilerin belediyecilik anlayışları çökmüştür, yerle yeksan olmuştur. Bugün Türkiye'de bir yanda rantçı belediyeler, bir yanda heykelci belediyeler, bir yanda da örgütçü belediyecilerle karşı karşıyayız. Bunların hepsi artık çökmüştür, yerle yeksan olmuştur.  Belediyelerde bugün yaşanan sorunların temelinde zihniyet sorunu yatmaktadır. Ve bu sorunlu zihniyetin sebebi de ahlak yoksunluğudur, ahlak sorunudur. Milletin gelirinden alın terinden oluşan belediyenin fonlarını ve bütçesini yolsuzluğa ve ranta peşkeş çekmek bir ahlak sorunudur. Şu anda Türkiye’de belediyeler boğazına kadar borca batmış durumdadır. . Bu bir zihniyettir. Bir anlayıştır. Bir ruhtur. Yeniden Refah Partisi olarak bu çürümüş, milletin bıkıp usandığı ahlaktan yoksun, rant odaklı belediyecilik anlayışını Cenabı Allah'ın izniyle milletimizin teveccühüyle yıkacağız ve yerine ahlaklı hâkim kılacağız Ahlaklı belediyecilik Millî görüş ruhuyla Yeniden Refah'la, yeniden gelecek inşallah. Dedi program yapılan duanın ardından son buldu.

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