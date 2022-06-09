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Yalçın: Topal Osman Ağa ve yanındaki serdengeçtilere minnet ve şükrandan daha fazla şeyler borçluyuz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Topal Osman Ağa’nın İtibarının İadesine Dair Kanun Teklifi" başlıklı bir yazılı açıklama yayınladı.

SİYASET 09.06.2022, 19:13 Penturkhaber
Yalçın: Topal Osman Ağa ve yanındaki serdengeçtilere minnet ve şükrandan daha fazla şeyler borçluyuz

Yalçın açıklamasında "Kanaatimizce; Topal Osman Ağa’nın itibarı manevi şahsiyeti önünde geri verilerek, kabrinde huzur içinde yatmasına vesile olunmalıdır." ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Bugün medyaya ve kamuoyuna da yansıdığı üzere MHP, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları ve bizzat koydukları imzayla Millî Mücadele’nin namlı yiğitlerinden Giresunlu Topal Osman Ağa’nın itibarının hukuken iade edilmesi amacıyla TBMM Başkanlığına bir kanun teklifi vermiştir.

Sayın Genel Başkanımızla beraber MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı’nın imzasını da taşıyan üç maddelik teklifin gerekçesinde; Topal Osman Ağa’nın, hayatı boyunca büyük bir vatanseverlik örneği göstermek suretiyle Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine emsalsiz katkılar sunduğu hatırlatılmıştır.

Topal Osman Ağa’nın Milletvekili Ali Şükrü Bey’in katledilmesinden sorumlu tutulduğu belirtilen teklifte, yaralı olarak ele geçirilmesine rağmen yargılanmadan öldürüldüğü de belirtilmiştir. 

Topal Osman Ağa’nın öldürüldükten sonra TBMM kararıyla teşhir edilen naaşı, önce Çankaya’ya sonra da kardeşlerinin isteği üzerine Giresun Kalesi’ne defnedilmiştir. 

Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk, Topal Osman Ağa için Giresun Kalesi’nde bir anıt mezar yapılması talimatını vermiştir.

Topal Osman Ağa, hâlen bu anıtmezarda yatmaktadır.
Kanaatimizce; Topal Osman Ağa’nın itibarı manevi şahsiyeti önünde geri verilerek, kabrinde huzur içinde yatmasına vesile olunmalıdır.

Topal Osman Ağa’nın Kurtuluş Savaşı yıllarındaki en hayati hizmetlerinden biri, Cumhuriyet’imizin kurucusu ve Millî Mücadele’nin önderi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik birkaç ciddi suikastı engellemesi olmuştur.

O bakımdan, Topal Osman Ağa ve yanındaki serdengeçtilere minnet ve şükrandan daha fazla şeyler borçluyuz.

Topal Osman Ağa gibi Millî Mücadele kahramanları; suç ve kusurlarından çok, verdikleri olağanüstü hizmet ve gösterdikleri şecaatle anılmayı hak etmektedir.

Günümüzün kuşaklarına, Millî Mücadele kahramanlarına hak etikleri saygıyı göstermek ve itibarlarını iade etmek düşmektedir.

Elbette Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey de Millî Mücadele’yi zaferle taçlandıran kahramanlar kadrosunun Meclis cephesindeki isimlerindendir.

Zaten o dönemde taraftar ve muhalif bütün milletvekilleri Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafından kenetlenmiş, söz konusu vatanın kurtuluşu, milletin bağımsızlık ve hürriyeti olunca bütün TBMM tek ses tek yürek olmuştur.

Millî Mücadele’nin destani başarısı da bu birlik ve beraberlik ruhunda gizlidir.

Bu ruhun, bugünün dinamiklerini de tayin etmesi elzemdir.
Ali Şükrü Bey’in katledilmesi meselesiyle bu cinayette Topal Osman Ağa ve adamlarının dahli konusunun tartılıp tartışması; tarih ilminin yüksek vicdanına, tarihçilerin entelektüel mizanına bırakılmalıdır.

Burada MHP’nin amacı, kişiler üzerinden bir tartışma yaratmak ve Millî Mücadele kahramanlarının birini diğerine karşı üstün kılmak değil; bilakis hepsini bir bütün, tamamını ortak bir ruhun ayrılmaz parçaları olarak gören anlayışı perçinlemektir. 

MHP’nin savunduğu yüksek ideallere göre tarih, devamlı akan bir hayat nehridir; olayları ve insanları geleceğe doğru sürüklerken maziyle bugünü coğrafyada birleştirir. 
Milletimizin parlak tarih aynasına bakınca; bugünümüz kadar, mazimiz de övüncümüzdür.
Üstat Cemil Meriç, “Mazinin mefahirini yaşatmak, bir millete yapılacak en büyük hizmettir.” demiştir. 

Bize hür ve müstakil bir vatan bırakmak uğruna hayatlarını feda emekten çekinmeyen Millî Mücadele kadrosuyla onların hatıraları; mefahirimiz, gururumuzdur.

Bu vesileyle bütün Millî Mücadele kahramanlarını bir kere daha rahmet ve minnetle anıyoruz. 
Ruhları şad olsun."

#mhp #Semih Yalçın #Topal Osman Ağa #Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı
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